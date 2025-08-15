Mersin'deki Orman Yangınları Kontrol Altında - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Mersin'deki Orman Yangınları Kontrol Altında

15.08.2025 21:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin Valiliği, Silifke ve Anamur'daki orman yangınlarını kontrol altına aldığını açıkladı.

Mersin Valiliği, büyük ölçüde kontrol altına alınan Silifke ve Anamur ilçelerindeki orman yangınlarında soğutma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Valiliğin Next Sosyal'deki hesabından yapılan açıklamada, Silifke ilçesi Balandız ve Kırtıl Mahalleleri çevresindeki ormanlık alanda 13 Ağustos'ta başlayan orman yangınının, ekiplerin yoğun ve özverili çalışmaları sonucu büyük ölçüde kontrol altına alındığı anımsatıldı.

Bölgede soğutma çalışmaları yapıldığı belirtilen açıklamada, "Soğutma çalışmaları 1 helikopter, 346 kara aracı ve 1069 personelle etkin bir şekilde devam etmektedir. Silifke ilçesinde 10 yerleşim yerinin yangından etkilenmesi sebebiyle 984 hane boşaltılmıştır. Dumandan etkilenen 17 vatandaşımız ve personelimiz yapılan ilk müdahalenin ardından taburcu edilmiştir. Yangından etkilenen yerleşim birimlerinde, ilgili müdürlüklerimiz tarafından zarar tespit çalışmalarına başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Anamur yangını

Anamur ilçesi Korucuk Mahallesi'nde dün çıkan ve bugün kontrol altına alınan orman yangınında da soğutma çalışmalarının sürdüğü bilgisi paylaşılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Soğutma çalışmaları 4 helikopter, 80 kara aracı ve 238 personelle etkin bir şekilde devam etmektedir. Anamur ilçesinde 3 yerleşim yerinin yangından etkilenmesi sebebiyle 65 hane boşaltılmıştır. Yangından etkilenen vatandaşımız ve personelimiz bulunmamaktadır. Yangından etkilenen yerleşim birimlerinde, ilgili müdürlüklerimiz tarafından zarar tespit çalışmalarına başlanmıştır. Yangından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyor, yangına büyük bir özveriyle ve cansiperane şekilde müdahale eden tüm ekiplerimize, emekleri ve gayretli çalışmaları dolayısıyla şükranlarımızı sunuyoruz."

Kaynak: AA

Orman Yangınları, Mersin Valiliği, Yerel Haberler, 3-sayfa, Silifke, mersin, Güncel, Anamur, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'deki Orman Yangınları Kontrol Altında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Silahlarıyla stadyumda toplanıp terör örgütü PKKYPG’ye meydan okudular Silahlarıyla stadyumda toplanıp terör örgütü PKK/YPG'ye meydan okudular
Beton bariyerlere çarpan araç hurdaya döndü, sürücü olay yerinde can verdi Beton bariyerlere çarpan araç hurdaya döndü, sürücü olay yerinde can verdi
Kargo uçağı havalimanına inişte faciadan döndü Kargo uçağı havalimanına inişte faciadan döndü
Avukat Rezan Epözdemir, Çorlu’da cezaevine konuldu Avukat Rezan Epözdemir, Çorlu'da cezaevine konuldu
Arda Turan penaltılarda yıkıldı, Samsunspor’un rakibi belli oldu Arda Turan penaltılarda yıkıldı, Samsunspor'un rakibi belli oldu
RAMS Başakşehir’in UEFA Konferans Ligi’nde play-off rakibi belli oldu RAMS Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi'nde play-off rakibi belli oldu
Karşıya geçerken araba çarptı Metrelerce savrulan adam hayatını kaybetti Karşıya geçerken araba çarptı! Metrelerce savrulan adam hayatını kaybetti
İBB operasyonunda yeni dalga Beyoğlu Belediye Başkanı dahil 42 kişi gözaltında İBB operasyonunda yeni dalga! Beyoğlu Belediye Başkanı dahil 42 kişi gözaltında
73 ilde uyuşturucu operasyonu Yüzlerce şüpheli yakalandı 73 ilde uyuşturucu operasyonu! Yüzlerce şüpheli yakalandı
Aleyna Dalveren 4 aylık evliliğinde kriz yaşadı, takılarını geri istedi Aleyna Dalveren 4 aylık evliliğinde kriz yaşadı, takılarını geri istedi
Bir domuz eti skandalı daha: Bakanlık listeyi güncelledi, aynı marka ikinci kez ifşa oldu Bir domuz eti skandalı daha: Bakanlık listeyi güncelledi, aynı marka ikinci kez ifşa oldu

20:32
Özlem Çerçioğlu: Cumhurbaşkanımıza zaten uzak bir belediye başkanı değildim
Özlem Çerçioğlu: Cumhurbaşkanımıza zaten uzak bir belediye başkanı değildim
19:48
Kritik zirve öncesi dikkat çeken detaylar Putin ve Trump uçakta görüşecek
Kritik zirve öncesi dikkat çeken detaylar! Putin ve Trump uçakta görüşecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2025 21:24:16. #7.12#
SON DAKİKA: Mersin'deki Orman Yangınları Kontrol Altında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.