Mersin'deki Orman Yangınları Kontrol Altında

Mersin Valiliği, büyük ölçüde kontrol altına alınan Silifke ve Anamur ilçelerindeki orman yangınlarında soğutma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Valiliğin Next Sosyal'deki hesabından yapılan açıklamada, Silifke ilçesi Balandız ve Kırtıl Mahalleleri çevresindeki ormanlık alanda 13 Ağustos'ta başlayan orman yangınının, ekiplerin yoğun ve özverili çalışmaları sonucu büyük ölçüde kontrol altına alındığı anımsatıldı.

Bölgede soğutma çalışmaları yapıldığı belirtilen açıklamada, "Soğutma çalışmaları 1 helikopter, 346 kara aracı ve 1069 personelle etkin bir şekilde devam etmektedir. Silifke ilçesinde 10 yerleşim yerinin yangından etkilenmesi sebebiyle 984 hane boşaltılmıştır. Dumandan etkilenen 17 vatandaşımız ve personelimiz yapılan ilk müdahalenin ardından taburcu edilmiştir. Yangından etkilenen yerleşim birimlerinde, ilgili müdürlüklerimiz tarafından zarar tespit çalışmalarına başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Anamur yangını

Anamur ilçesi Korucuk Mahallesi'nde dün çıkan ve bugün kontrol altına alınan orman yangınında da soğutma çalışmalarının sürdüğü bilgisi paylaşılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Soğutma çalışmaları 4 helikopter, 80 kara aracı ve 238 personelle etkin bir şekilde devam etmektedir. Anamur ilçesinde 3 yerleşim yerinin yangından etkilenmesi sebebiyle 65 hane boşaltılmıştır. Yangından etkilenen vatandaşımız ve personelimiz bulunmamaktadır. Yangından etkilenen yerleşim birimlerinde, ilgili müdürlüklerimiz tarafından zarar tespit çalışmalarına başlanmıştır. Yangından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyor, yangına büyük bir özveriyle ve cansiperane şekilde müdahale eden tüm ekiplerimize, emekleri ve gayretli çalışmaları dolayısıyla şükranlarımızı sunuyoruz."