Mersin Lojistik Merkezi Açıldı: Sosyal ve Ekonomik Değer Katıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Mersin Lojistik Merkezi, tır parkı, nakliyeci ofisleri, sosyal tesisler, çocuk kampüsü ve okuma salonuyla hizmete açıldı. Başkan Vahap Seçer, merkezin hem lojistik altyapıya güç katacağını hem de sosyal yönüyle kente değer sağlayacağını söyledi. Proje, Akdeniz ilçesi Huzurkent Mahallesi'nde otoban bağlantısıyla ulaşım kolaylığı sağlıyor ve eski nakliyeciler sitesinin yerini alarak sektör temsilcilerine daha iyi çalışma şartları sunacak.

Seçer, merkezin 75 bin metrekare alan üzerine kurulduğunu, 180 araçlık tır parkı, 122 bağımsız bölüm, restoran, mescit, banka ve servis atölyesi gibi tesisleri içerdiğini belirtti. Çocuk kampüsü ve okuma salonuyla bölgedeki çocuklara eğitim ve sosyal imkanlar sunulacak. Seçer, 'Mersin Büyükşehir Belediyesi, her kesimden insana hizmet eden bir anlayışa sahip' diyerek sosyal belediyecilik vurgusu yaptı.

Merkezin inşaatına bugün başlansaydı 1,5 milyar TL maliyeti olacağını ifade eden Seçer, nakliyeci ofislerinin tamamının esnafın mülkü olduğunu kaydetti. Ayrıca, Mersin'in Akdeniz'deki lojistik üssü olması gerektiğini ve Ana Konteyner Limanı'nın burada yapılmasını savundu. Açılış sonrası merkez gezildi ve çocuk kampüsü ziyaret edildi.