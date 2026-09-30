Mersin Mezitli Kuyuluk'ta 4 katlı mobilya mağazasında soğutma çalışmaları tamamlandı - Son Dakika
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Mersin Mezitli Kuyuluk'ta 4 katlı mobilya mağazasında soğutma çalışmaları tamamlandı

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Mersin Mezitli Kuyuluk\'ta 4 katlı mobilya mağazasında soğutma çalışmaları tamamlandı
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Mersin'in Mezitli ilçesinde dün çıkan yangında kullanılamaz hale gelen 4 katlı mobilya mağazasında soğutma çalışmaları tamamlandı. Kuyuluk Mahallesi Fındıkpınarı Caddesi'ndeki mağazada kolonların dışındaki bölümlerin tamamen yandığı görüldü, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Mersin'in merkez Mezitli ilçesinde dün çıkan yangında kullanılamaz hale gelen mobilya mağazasında soğutma çalışmaları sona erdi.

Kuyuluk Mahallesi Fındıkpınarı Caddesi'ndeki 4 katlı mağazada dün gece saatlerinde çıkan ve ekiplerin uzun uğraşları sonucu söndürülen yangının ardından soğutma çalışmaları tamamlandı.

Hasar gören mağazada kolonların dışındaki bölümlerin tamamen yandığı görüldü.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Mobilya mağazasının üst bölümünde bilinmeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede binanın tamamına yayılmış, Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ile İl Emniyet Müdürlüğünün Toplumsal Olaylara Müdahale Araçları (TOMA) ve Orman Bölge Müdürlüğünün arazözlerinin müdahalesiyle alevler kontrol altına alınmıştı. Mağaza, kullanılamaz hale gelmişti.

Kaynak: AA
FındıkpınarıKuyulukMezitliMersinGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Mersin Mezitli Kuyuluk'ta 4 katlı mobilya mağazasında soğutma çalışmaları tamamlandı - Son Dakika
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