Mersin Mut Söğütözü Yaylası'nda iki traktör çarpıştı, 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Mersin Mut Söğütözü Yaylası'nda iki traktör çarpıştı, 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı

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Mersin Mut Söğütözü Yaylası\'nda iki traktör çarpıştı, 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı
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Mersin Mut'ta Söğütözü Yaylası Sıratekneler mevkisinde iki traktör çarpışıp şarampole yuvarlandı; kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla Mut Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

MERSİN'in Mut İlçesinde iki traktörün çarpışıp, şarampole yuvarlanması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Mut İlçesi Söğütözü Yaylası Sıratekneler mevkisinde meydana geldi. M.Ç. yönetimindeki 33 AGJ 074 plakalı traktör ile İbrahim Tepe (39) idaresindeki 33 UK 706 plakalı traktör, çarpıştı. Kazada, her iki traktör de şarampole yuvarlandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde, sürücülerden İbrahim Tepe'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan diğer sürücü M.Ç. ile yanındaki eşi Ş.Ç. ise ambulansla Mut Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza yerindeki incelemenin ardından Tepe'nin cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı. Ecza teknikerliği yaptığı belirtilen Tepe'nin babası Mehmet Tepe'nin de 5 yıl önce meydana gelen traktör kazasında hayatını kaybettiği öğrenildi.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA
Devlet HastanesiSöğütözü3. SayfaJandarmaMersinGüncelMutSon Dakika

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SON DAKİKA: Mersin Mut Söğütözü Yaylası'nda iki traktör çarpıştı, 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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