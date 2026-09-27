Mersin Mut'ta traktör kazasında yaralanan Muhammet Çakır da öldü, ölü sayısı 2 oldu - Son Dakika
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Mersin Mut'ta traktör kazasında yaralanan Muhammet Çakır da öldü, ölü sayısı 2 oldu

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Mersin Mut\'ta traktör kazasında yaralanan Muhammet Çakır da öldü, ölü sayısı 2 oldu
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Mersin Mut'ta dün iki traktörün çarpışıp şarampole yuvarlandığı kazada sürücü İbrahim Tepe (39) olay yerinde hayatını kaybetti. Tedavi gördüğü hastanede bu sabah yaşamını yitiren Muhammet Çakır (65) ile birlikte kazada ölü sayısı 2 oldu.

MERSİN'in Mut ilçesinde 2 traktörün çarpıştığı, İbrahim Tepe'nin (39) hayatını kaybettiği kazada Muhammet Çakır (65) da kurtarılamadı. Böylece kazada ölü sayısı 2'e çıktı.

Kaza, dün Mut ilçesi Söğütözü Yaylası Sıratekneler mevkisinde meydana geldi. Muhammet Çakır yönetimindeki 33 AGJ 074 plakalı traktör ile İbrahim Tepe (39) idaresindeki 33 UK 706 plakalı traktör çarpıştı. Kazada, her iki traktör de şarampole yuvarlandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada sürücülerden İbrahim Tepe'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

BABASI DA TRAKTÖR KAZASINDA ÖLMÜŞ

Yaralanan diğer sürücü Muhammet Çakır ile yanındaki eşi Ş.Ç. ise ambulanslarla Mut Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza yerindeki incelemenin ardından Tepe'nin cansız bedeni, otopsinin ardından toprağa verildi. Eczacı teknisyenliği yaptığı belirtilen Tepe'nin babası Mehmet Tepe'nin de 5 yıl önce meydana gelen traktör kazasında hayatını kaybettiği öğrenildi. Kazada yaralanan Muhammet Çakır da tedavi gördüğü hastanede bu sabah yaşamını yitirdi. Çakır'ın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Kazada ölü sayısı 2'e yükselirken, soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA
Trafik KazalarıAcil Durum3. SayfaMersinGüncelMutSon Dakika

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