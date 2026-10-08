Mersin Tarsus'ta 72 yaşındaki kadın otomobil çarpması sonucu yaşamını yitirdi.Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mersin'in Tarsus ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 72 yaşındaki kadın, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Kaldırıldığı Tarsus Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobilin çarptığı kadın yaşamını yitirdi.
M.A. (58) idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, Gazipaşa Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Hatun Karaalp'e (72) çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Karaalp, ambulansla kaldırıldığı Tarsus Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Kaynak: AA
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