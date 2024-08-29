Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Meryem Betül Çavdar Bronz Madalya Kazandı

(ANKARA)- Paris 2024 Paralimpik Olimpiyatları'nda milli tekvandocu Meryem Betül Çavdar, bronz madalya kazandı.
Grand Palais'te düzenlenen para tekvando müsabakalarında Meryem Betül Çavdar, Meksikalı Jessica Garcia Quijano'yla karşılaştı.
Meryem Betül Çavdar, rakibini 6-3 yenerek bronz madalya kazandı. Çavdar, böylece Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Türkiye'ye ilk madalyayı getirdi.
Bronz madalya kazanan milli tekvandocu, başarısını Türk bayrağıyla tur atarak kutladı.
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