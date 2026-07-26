Merz: Saldırı toplumumuzu bölmek istiyor - Son Dakika
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Merz: Saldırı toplumumuzu bölmek istiyor

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Almanya Başbakanı Merz, Berlin'deki LGBT yürüyüşü yakınındaki saldırının amacının bölmek olduğunu belirtti.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Berlin'de LGBT yürüyüşü güzergahı yakınlarında gerçekleştirilen araçlı saldırının amacının toplumu bölmek olduğunu söyledi.

Merz Berlin'de yaptığı açıklamada, "Saldırının amacı toplumumuzu bölmek. Elimizdeki en değerli şeyi, yani açık görüşlülüğümüzü ve özgürlüğümüzü elimizden almak istiyorlar." diye konuştu.

Olayın daha ağır sonuçlar doğurmasının güvenlik güçlerinin hızlı müdahalesi sayesinde önlenmiş olabileceğini belirten Merz, emniyet güçlerine "örnek niteliğindeki müdahaleleri" dolayısıyla teşekkür etti.

Berlin dahil Almanya genelinde LGBT etkinliklerine katılanlara seslenen Merz, "Kendinizi sindirmelerine izin vermeyin." çağrısında bulundu.

Merz, saldırganların en kısa sürede yakalanması için tüm imkanların seferber edileceğini belirterek, olayın ardından tedbirlerin değerlendirileceğini ve gerekli kararların "sağduyulu ancak kararlı" şekilde alınacağını vurguladı.

Aşırılıkçıların Alman toplumunda yeri olmadığını anlatan Merz, siyasi görüş ayrılıklarının ötesinde teröre karşı ortak duruş sergilenmesi gerektiğini kaydetti.

Merz, "Terörün ve özgürlüğümüze yönelik bu zehrin toplumumuzda daha fazla yayılmasına izin vermeyeceğiz. Yaşamımızın özgürlüğünü, açıklığını ve hoşgörüsünü elimizden gelen her şeyle savunacağız ve bunu birlikte yapacağız." ifadelerini kullandı.

Berlin'de dün LGBT yürüyüşünün yapıldığı alanın yakınında düzenlenen saldırıda 1 kişi hayatını kaybetmiş, 3'ü ağır 16 kişi yaralanmıştı.

Polis halen aranan 21 yaşındaki zanlı Abdul B.'nin yakalanması için halktan destek istemişti.

Kaynak: AA

Güvenlik, Almanya, Güncel, Berlin, Terör, LGBT, Son Dakika

Son Dakika Güncel Merz: Saldırı toplumumuzu bölmek istiyor - Son Dakika

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