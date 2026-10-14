Merz, sosyal güvenlikte nesiller arası adaletsizliğin gençlere yük olacağını söyledi - Son Dakika
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Merz, sosyal güvenlikte nesiller arası adaletsizliğin gençlere yük olacağını söyledi

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Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Federal Meclis'te sosyal güvenlik sistemlerinde nesiller arası adaletsizlik olduğunu belirterek reform çağrısı yaptı. Merz, mevcut durum değişmezse çocukların ve gençlerin gelecekte daha ağır yük üstlenmek zorunda kalabileceği uyarısında bulundu.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ülkesinde sosyal güvenlik sistemlerinin oluşturduğu yüklerin nesiller arasında adaletsiz dağıtıldığını belirterek, gerekli adımların atılmaması halinde çocukların ve gençlerin gelecekte daha ağır yük üstlenmek zorunda kalacağını söyledi.

Merz, Avrupa Birliği (AB) Konseyi toplantısı öncesinde Federal Meclis'te yaptığı konuşmada, Almanya'nın sosyal güvenlik sistemlerinde nesiller arası adalet sorunu bulunduğunu ve bu konuda reformlara ihtiyaç olduğunu dile getirdi.

Mevcut durumun değiştirilmemesi halinde bu adaletsizliğin daha da derinleşeceğini kaydeden Merz, çocukların ve gençlerin üstlenmeleri gerekenden çok daha fazla yük taşımak zorunda kalabileceğini vurguladı.

Ukrayna'ya destek sosyal harcamalardan kesilmiyor

Merz, Avrupa ve dünyadaki güvenlik ortamına ilişkin değerlendirmesinde ise yeni çatışma ve krizlerle karşı karşıya kalınabileceği uyarısında bulundu.

Avrupa'da barış, özgürlük ve güvenliğin korunmasının hükümetinin öncelikleri arasında yer aldığının altını çizen Merz, Almanya'nın bu hedef doğrultusunda savunma kapasitesine yatırım yaptığını ve Ukrayna'nın Rusya'ya karşı savunma mücadelesini desteklediğini anlattı.

Merz, Ukrayna'ya aktarılan kaynakların sosyal harcamalar ve eğitim bütçesi pahasına sağlandığı yönündeki iddiaları reddederek, bu konuda siyasi tartışmalarda ortaya atılan değerlendirmelerin doğru olmadığını belirtti.

Rusya'nın, Ukrayna'nın yanı sıra Doğu Avrupa'daki komşularına ve Almanya'ya yönelik gerilimi artıran adımlar attığını ifade eden Merz, aşırı sol ve aşırı sağdaki siyasi aktörleri bu gelişmeleri küçümsemekle ve dezenformasyonu yaymakla suçladı.

Merz, söz konusu tutumların Almanya'daki toplumsal bölünmeyi derinleştirdiğini öne sürerek, siyasi çıkarların ülkenin güvenliğinin önüne geçirilmemesi gerektiğini vurguladı.

AB bütçesinde güvenlik ve rekabet gücü önceliği

Merz, konuşmasında AB Konseyi toplantısının gündeminde yer alan 2028-2034 dönemini kapsayan çok yıllı mali çerçeve müzakerelerine de değindi.

Avrupa'nın stratejik geleceği açısından belirleyici öneme sahip bütçe görüşmelerini yıl sonuna kadar başarıyla tamamlamayı hedeflediklerini dile getiren Merz, kaynakların sınırlı olması nedeniyle Avrupa Komisyonunun başlangıçta önerdiği bütçe çerçevesinin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini kaydetti.

Merz, AB harcamalarında önceliklerin daha net belirlenmesini isteyerek, güvenlik ve rekabet gücünün gelecekteki yatırımlarda ön plana çıkarılması gerektiğini söyledi.

Avrupa iç pazarının önemli bir ekonomik büyüme potansiyeli sunduğuna değinen Merz, bu potansiyelin daha iyi değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Bu kapsamda yapay zeka, karbonsuzlaşma ve savunma alanlarındaki yatırımların önünü açmak için bürokrasinin azaltılması ve izin süreçlerinin hızlandırılması çağrısında bulunan Merz, yatırımları engelleyen düzenlemelerin geçici olarak askıya alınmasını istedi.

Merz, AB düzeyinde yeni bürokratik yükümlülüklerin oluşmasının önlenmesi ve mevcut raporlama yükümlülüklerinin kaldırılması gerektiğini savunarak, Avrupa Komisyonuna bu yönde yasal düzenleme hazırlama çağrısı yaptı.

Kaynak: AA
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