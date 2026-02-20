Merz: Yeni Dünya Düzeni Şekilleniyor - Son Dakika
Son Dakika

Merz: Yeni Dünya Düzeni Şekilleniyor

20.02.2026 17:35
Almanya Başbakanı Merz, yeni bir güç düzeninin oluştuğunu ve küresel değişimlerin yaşandığını belirtti.

Almanya Başbakanı ve Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Friedrich Merz, yeni bir dünya düzeninin, büyük bir güç düzeninin hızla şekillendiğini söyledi.

Merz, Stuttgart'ta düzenlenen 38. CDU Genel Kurulunda konuştu.

Küresel düzenin dönüşümüne tanıklık edildiği bir dönemde yaşandığını belirten Merz, kurallara dayalı düzenin bilindiği şekliyle artık mevcut olmadığını yineledi.

"Yeni bir dünya düzeni, büyük bir güç düzeni hızla şekilleniyor." ifadesini kullanan Merz, bu değişimin, küresel ekonomiyi, dünya ticaret düzenini, Avrupa'nın güvenliğini ve Almanya'nın dünyadaki rolünü etkilediğini dile getirdi."

Merz, bunun iç politika boyutunun da bulunduğunu, herkesi etkilediğini ve toplumda değişimlere yol açtığını söyleyerek, "Biz ne yapıyoruz? Cevap nispeten basit. Yeni öncelikler belirliyoruz. Böylece birleşik Avrupa içinde Almanya için yeni, büyük bir strateji ortaya çıkıyor." diye konuştu.

Yeni başlayan bu büyük güçler çağında, gücün giderek hukukun önüne geçtiğini savunan Merz, "Bu yeni çağda güç önemlidir, özellikle askeri güç ancak ekonomik güç de. Bu yeni dünya serttir ve evet, tehlikelidir." dedi.

Merz, kuralların geçerli olmadığı yerde çatışmaların olma riskinin arttığına, son yıllarda Ukrayna'da görüldüğü gibi savaşlar çıktığına işaret etti.

Yeni büyük güç politikasının, gümrük vergileriyle, sübvansiyonlarla ve piyasalara erişiminin sınırlandırılması ve kısıtlanmasıyla yapıldığına işaret eden Merz, aynı zamanda bunun, teknolojik rekabeti artırdığını anlattı.

Merz, yarı iletkenler, yapay zeka ve depolama teknolojileri konusunda geride kalanların, sadece ekonomik güçlerini değil aynı zamanda siyasi etki güçlerini de kaybedecekleri uyarısında bulunarak, "Teknoloji bugün endüstriyel egemenliği ve güvelikle ilgili yetenekleri belirliyor. Bu teknolojilere hakim olanlar, uygulanacak kuralları da belirler." ifadelerini kullandı.

ABD ile ilişkiler

Öngörülmez olmanın da siyasetin bir aracı haline geldiğinin görüldüğünü aktaran Merz, ABD'ye karşı buna ilişkin gerilimi hissettiklerini ve Amerikalılarla ilişkiyi yeniden tanımlama ihtiyacı duyduklarını söyledi.

ABD ile yaşanan siyasi gerilimlere rağmen Amerikalıların dost olduğunu ve böyle kalması için mücadele edeceklerini belirten Merz, ancak ABD'nin "uluslararası düzeninin garantör gücü olma rolüne ilgiyi kaybettiğinin" de bir gerçek olduğunu dile getirdi.

Merz, bu yeni dünya düzenini "değişmez bir kader" olarak kabul etmeyeceklerini, bu düzeni şekillendirebileceklerini belirterek, ABD'ye yenilenen bir ortaklık için el uzattıklarını ifade etti.

"Ancak aynı zamanda gelecekte kaderimizi kendi elimize almamız gerektiğini biliyoruz." diyen Merz, bu yeni düzenin kurulmakta olduğu dünyada emniyet içinde, güçlü ve özgür olmak istediklerinin altını çizdi."

Ukrayna'daki savaşın, eski sistemde yaşanılmadığını ancak tam olarak yeni sisteme de geçilmediğini gösterdiğini söyleyen Merz, "Avrupa'nın bu bölgesinde savaş halinde değiliz ancak artık barış içinde de değiliz. Özgürlüğümüze yönelik tehdit açık bir şekilde hissediliyor." ifadelerini kullandı.

Merz, birkaç yıl sonra sadece bugün yaşananları değerlendirmeyeceklerini, aynı zamanda bugün doğru olanın yapılıp yapılmadığına ilişkin de hesap vermek zorunda kalacaklarını kaydederek, "Çünkü tarih bize bir şeyi öğretti, yatıştırma barışı sağlamaz, saldırganı cesaretlendirir. Bugün naif bir pasifizmi takip edenler, yarının savaşlarını teşvik eder." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

Teknoloji, Güvenlik, Almanya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
