 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Merzifon Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü 2023 yılında 426 olaya müdahale etti - Son Dakika
Üye Girişi

Merzifon Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü 2023 yılında 426 olaya müdahale etti

Merzifon Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, 2023 yılında 34 personel ve 13 araçla 426 olaya müdahale etti. İtfaiye Müdürü Yetkin Aydıner, ekiplerin acil ve yerinde müdahalelerle işlerini büyük özveriyle yaptığını belirtti. Aydıner, geçen yıl gerçekleştirilen müdahalelerin detaylarını da paylaşarak, itfaiye personelinin sürekli eğitimlerle başarılı bir şekilde görevlerini yerine getirdiğini ifade etti.

Merzifon Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü 2023 yılında 426 olaya müdahale etti
04.01.2024 - 14:49,  Güncelleme: 14:49
Abone Ol

Merzifon Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin 2023 yılında 426 olaya müdahale ettiği bildirildi.

Merzifon Belediyesi İtfaiye Müdürü Yetkin Aydıner, AA muhabirine, 34 personel ve 13 araçla Merzifon ile bölge halkının can ve mal güvenliğini korumak için çalıştıklarını söyledi.

Acil ve yerinde müdahalelerle işlerini büyük özveriyle yaptıklarına işaret eden Aydıner, bölgenin en donanımlı itfaiye ekibi ve ekipmanlarına sahip olduklarını vurguladı.

İtfaiye Müdürlüğünün asli görevleri arasındaki ihbarların anında değerlendirilerek ekiplerin en kısa sürede olay yerine intikal etmesi olduğunu anlatan Aydıner, şunları kaydetti:

"Geçen yıl ekiplerimiz 44 iş yeri ve ev, 23 araç, 282 anız ve ağaç yangını, 77 trafik kazası olmak üzere 426 olaya müdahale etti. Ayrıca 191 kurtarma, 183 kapı açma, 540 yıkama ve sulama, 110 itfaiye uygunluk raporu, 204 merdivenli araç hizmeti gibi hizmetlerimiz de oldu. İtfaiye Müdürlüğü personelimiz büyük özveriyle 7 gün 24 saat çalışmalarını sürdürüyor. Görev bilinciyle vatandaşlarımızın hayatını kendi canından önce sayan mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."

Aydıner, sürekli teorik ve pratik eğitimlerden geçen itfaiye personelinin yangınlara ve kazalara müdahalede gözle görülen başarı sağladığını kaydetti.

Kaynak: AA
YORUMLAR

İtfaiye, Kurtarma, İtfaiye, Güvenlik, Acil Durum, Kaza, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Merzifon Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü 2023 yılında 426 olaya müdahale etti - Son Dakika


14:48
İstanbul'da Öğrenci Servisi Kaçırıldı: Şüpheli Araçla Birlikte Kayıplara Karıştı İstanbul'da Öğrenci Servisi Kaçırıldı: Şüpheli Araçla Birlikte Kayıplara Karıştı
14:46
Bebek göründü! 6 aylık hamile Gonca Vuslateri'den ilk poz geldi Bebek göründü! 6 aylık hamile Gonca Vuslateri'den ilk poz geldi
14:38
Gerilim giderek artıyor! Fenerbahçe Abdülkadir Selvi'yi fena bombaladı Gerilim giderek artıyor! Fenerbahçe Abdülkadir Selvi'yi fena bombaladı
13:57
Süper Lig'de bu hafta düdük çalacak hakemler belli oldu Süper Lig'de bu hafta düdük çalacak hakemler belli oldu
13:54
Sözleri yanlış anlaşılan Bakan Şimşek'ten jet açıklama: İfadem amacından saptırıldı Sözleri yanlış anlaşılan Bakan Şimşek'ten jet açıklama: İfadem amacından saptırıldı
12:30
Asya'da tansiyon yükseldi! Myanmar, Çin'in sınır kasabasını vurdu Asya'da tansiyon yükseldi! Myanmar, Çin'in sınır kasabasını vurdu
12:16
Kocaeli'de İş Adamının Lüks Otomobiline Saldırı Kocaeli'de İş Adamının Lüks Otomobiline Saldırı
12:15
Yardımcısı torpil mi yaptı? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan iddialara yanıt Yardımcısı torpil mi yaptı? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan iddialara yanıt

Son Dakika
14:48 İstanbul'da Öğrenci Servisi Kaçırıldı: Şüpheli Araçla Birlikte Kayıplara Karıştı
14:46 Bebek göründü! 6 aylık hamile Gonca Vuslateri'den ilk poz geldi
14:38 Gerilim giderek artıyor! Fenerbahçe Abdülkadir Selvi'yi fena bombaladı
13:57 Süper Lig'de bu hafta düdük çalacak hakemler belli oldu
13:54 Sözleri yanlış anlaşılan Bakan Şimşek'ten jet açıklama: İfadem amacından saptırıldı
12:30 Asya'da tansiyon yükseldi! Myanmar, Çin'in sınır kasabasını vurdu
12:15 Yardımcısı torpil mi yaptı? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan iddialara yanıt
12:16 Kocaeli'de İş Adamının Lüks Otomobiline Saldırı
12:07 Ancelotti, oyuna almadığı Arda'yı maç sonu soyunma odasına çekti
12:04 Hangi partinin kaç üyesi var? Güncel rakamlar açıklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2024 15:29:11. #1.11#
SON DAKİKA: Merzifon Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü 2023 yılında 426 olaya müdahale etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement