Merzifon Kaymakamı Ali Güldoğan, esnaf ve köy ziyareti gerçekleştirdi - Son Dakika
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Merzifon Kaymakamı Ali Güldoğan, esnaf ve köy ziyareti gerçekleştirdi

Merzifon Kaymakamı Ali Güldoğan, esnaf ve köy ziyareti gerçekleştirdi

Merzifon Kaymakamı Ali Güldoğan, Merzifon Arastası'nda esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinledi. Daha sonra Gökçebeğ köyünü ziyaret eden Güldoğan, vatandaşlarla sürekli iletişim halinde olduklarını ve sorunların çözümü için çalıştıklarını belirtti.

29.04.2024 14:13
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Merzifon Kaymakamı Ali Güldoğan, esnaf ve köy ziyareti gerçekleştirdi.

Güldoğan, Merzifon Arastasında esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Sohbet ettiği esnaf ve vatandaşlara hayırlı işler dileyen Güldoğan, esnafın sorun ve taleplerini dinledi.

Güldoğan, daha sonra Gökçebeğ köyünü ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vatandaşlara en iyi ve kaliteli hizmeti getirebilmek için çalıştıklarını dile getiren Güldoğan, "Hem köylerimizde hem de ilçe merkezinde vatandaşlarımızla sürekli bir araya geliyoruz. Ziyaretlerimizde yaşanan sorunların yerinde tespit edilmesi ve sorunların çözümü noktasında gereken çalışmaların yapılmasının amaçlıyoruz." dedi.

Güldoğan'a ziyaretlerinde İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Erbil Terbıyık ve daire müdürleri eşlik etti.

Kaynak: AA

Merzifon, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Merzifon Kaymakamı Ali Güldoğan, esnaf ve köy ziyareti gerçekleştirdi - Son Dakika

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