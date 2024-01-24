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Merzifon Kaymakamı Sazlıca ve Hayrettin köylerini ziyaret etti - Son Dakika
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Merzifon Kaymakamı Sazlıca ve Hayrettin köylerini ziyaret etti

Kaymakam Ali Güldoğan, Sazlıca ve Hayrettin köylerini ziyaret ederek muhtarlar ve vatandaşlarla bir araya geldi. Güldoğan, köylerdeki sorunları tespit etmek ve çözüm üretmek için çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.

Merzifon Kaymakamı Sazlıca ve Hayrettin köylerini ziyaret etti
24.01.2024 - 15:39,  Güncelleme: 15:40
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Merzifon Kaymakamı Ali Güldoğan, ilçeye bağlı Sazlıca ve Hayrettin köylerini ziyaret etti.

Köy muhtarları ve vatandaşlar tarafından karşılanan Güldoğan, muhtarlardan çalışmaları hakkında bilgi aldı. Vatandaşlarla sohbet eden Güldoğan, talep ve önerileri dinledi.

Vatandaş odaklı hizmet anlayışı ile hareket ettikleri dile getiren Güldoğan, "Köy gezilerimizi sürdürerek, bütün köylerimizin sorunlarını yerinde tespit edip çözüm üretmeye devam edeceğiz. Ziyaret ettiğimiz köylerde sıcak ve samimi tavırlar sergileyerek bizleri karşılayan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum."dedi.

Köylerde vatandaşlar ve muhtarlar ile sağlıklı iletişim kurulduğunu ifade eden Güldoğan, yapılan hizmetler ve iş programına alınan faaliyetler hakkında da vatandaşlara bilgiler verildiğini kaydetti.

Güldoğan'a ziyaretlerinde İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Erbil Terbıyık ve İlçe Özel İdare Müdürü Mustafa Muslu da eşlik etti.

Kaynak: AA
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