Merzifon Kaymakamı Karaaslan, Gazi Ortaokulu\'nda öğrencilerle bir araya geldi

Merzifon Kaymakamı Karaaslan, Gazi Ortaokulu'nda öğrencilerle bir araya geldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Merzifon Kaymakamı Ahmet Karaaslan, Gazi Ortaokulu'nu ziyaret ederek eğitim faaliyetleri ve ihtiyaçlarla ilgili bilgi aldı. Sınıfları dolaşıp öğrencilerle sohbet eden Karaaslan, eğitim camiasına desteğin süreceğini belirtti; ziyarette İlçe Milli Eğitim Müdürü Yozgat da yer aldı.
Merzifon Kaymakamı Ahmet Karaaslan, okul ziyaretlerini sürdürüyor.
Gazi Ortaokulu'nu ziyaret eden Karaaslan, eğitim faaliyetleri, projeleri ve ihtiyaçlarıyla ilgili bilgi aldı.
Sınıfları dolaşan Karaaslan, öğrencilerle sohbet etti, taleplerini dinledi.
Öğrencilerle sohbet etmekten mutlu olduğunu dile getiren Karaaslan, eğitim camiasına destek olmaya devam edeceklerini belirtti.
Karaaslan'a ziyaretlerinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yozgat eşlik etti.
Kaynak: AA
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