Mescid-i Aksa'da 90 Bin Kişi Teravih Namazı Kıldı

AK Parti Zonguldak İl Başkanı Mustafa Çağlayan'dan Seçim Açıklaması

AK Parti Zonguldak İl Başkanı Mustafa Çağlayan, 31 Mart yerel seçimleri öncesinde bir açıklama yaparak, partinin kuruluşundan bugüne görev yapmış olan tüm İl Başkanları ile birlikte inançla yürüdükleri yolda hazır ve kararlı olduklarını ifade etti. Çağlayan, tüm Zonguldaklıları şehrin daha ileri gitmesi için sahaya çıkmaya çağırdı ve hangi partiye gönül vermiş olursa olsun, tüm hemşerilerini Cumhur ittifakı Belediye Başkan adayı Ömer Selim Alan'a destek vermeye davet etti.