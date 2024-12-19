Meşe Palamudu Kışa Hazır

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Doğunun kestanesi 'meşe palamudu' tüketimi başladı

BATMAN - Batman'ın Gercüş ilçesinde kış mevsiminin vazgeçilmez yemişlerinden meşe palamudu sonbaharda toplanıp kışın tüketiliyor.

Gercüş ilçesine bağlı Kömürcü köyünde dağlık arazide organik olarak yetişen meşe palamudu vatandaşlar tarafından toplanıp kışın sobanın üzerinde pişirilerek yeniliyor. Meşe palamudu hem çiğ hem de pişmiş halde tüketiliyor. Meşe palamudunun herkesin sevdiği bir tat olduğunu anlatan vatandaşlar, özellikle sobanın üstünde yapılan palamudun daha lezzetli olduğunu ve bunu kışın çerez niyetine tükettiklerini söyledi. Meşe ağacının meyvesi olan meşe palamudunun şeker hastalığından diyabetten, sindirim sistemine kadar birçok hastalığa iyi geldiğini söyleyen vatandaşlardan Kutbettin Alpaslan "Buraya meşe palamutlarını toplamaya geldik. Hastalıklara karşı şifa deposudur. Çiğde yeniliyor pişirilirken de yeniliyor, çiğ iken yediğinde hafiften acımsı bir tadı var ama pişirildiğinde çok güzel bir tadı vardır. Eskiden vatandaşlar bunları satıp geçimini bile sağlıyorlardı. Şuan ise kimse satmıyor herkes çuvallarla toplayıp kışın çerez niyetine tüketiliyor" dedi.