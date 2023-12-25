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Meşher, 'Göz Alabildiğine İstanbul: Beş Asırdan Manzaralar' sergisi kapsamında 'Çağrışımlar' paneli düzenliyor - Son Dakika
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Meşher, 'Göz Alabildiğine İstanbul: Beş Asırdan Manzaralar' sergisi kapsamında 'Çağrışımlar' paneli düzenliyor

İstanbul'un önde gelen disiplinler arası sergi mekanı Meşher, 'Göz Alabildiğine İstanbul: Beş Asırdan Manzaralar' sergisi kapsamında 'Çağrışımlar' paneli düzenleyecek. Panel, 5 Ocak 2024'te Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi (ANAMED) Oditoryumunda gerçekleştirilecek. Panelde, uzman isimler İstanbul'a dair çağrışımlarını sunacak.

Meşher, \'Göz Alabildiğine İstanbul: Beş Asırdan Manzaralar\' sergisi kapsamında \'Çağrışımlar\' paneli düzenliyor
25.12.2023 - 15:47,
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İstanbul'un önde gelen disiplinler arası sergi mekanı Meşher, "Göz Alabildiğine İstanbul: Beş Asırdan Manzaralar" sergisi kapsamında "Çağrışımlar" paneli düzenleyecek.

Meşher'den yapılan açıklamaya göre panel, 5 Ocak 2024'te Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi (ANAMED) Oditoryumunda gerçekleştirilecek.

Tarih, fotoğraf, sahne sanatları, görsel sanatlar, edebiyat ve müzik gibi sanatın farklı alanlarında çalışmalarda bulunan uzman isimlerin konuk olacağı panelin açılış konuşmasını Meşher Direktörü Nilüfer Konuk yapacak.

Göz Alabildiğine İstanbul'un küratörlerinden Şeyda Çetin'in yönetiminde düzenlenecek ilk oturumda, Latife Tekin "İstanbul Üstüne İstanbul Kuranlar", Murat Germen "Bakma, Görme ve Aktarma Biçimleri: İstanbul'un Evveli ve Ahiri", Dikmen Gürün ise " Beyoğlu'nda Seyir Hali" başlıklı konuşma yapacak.

Serginin küratörlerinden Ebru Esra Satıcı'nın yönetiminde gerçekleşecek ikinci oturumda Cem Behar "Şehrin Ortak 'Soundu", Murat Belge "Batı'dan Bakışla İstanbul", Gülsün Karamustafa ise "Sosyal Medyada Paylaşılan Eski İstanbul" konularını ele alacak.

Panelin kapanış konuşmasını ise sergiye katkı sağlayan Prof. Dr. Zeynep Çelik yapacak.

"Konuşmacıların İstanbul'a dair çağrışımlarını sunacağı etkinlik bizi bekliyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Meşher Direktörü Konuk, serginin geniş açılı şehir temsillerini içeren gravürlerden nadir kitaplara, yağlıboya tablolardan fotoğraflara 100'ün üzerinde eseri izleyiciyle buluşturduğunu belirterek, "Ömer Koç Koleksiyonundaki nadide eserlerden oluşan sergi, 15. yüzyıldan 20. yüzyılın ilk çeyreğine uzanan bir zaman dilimini kapsıyor. Şehre merak duyan Batılılar tarafından üretilmiş eserlerin bir araya geldiği bu seçki, şehrin zengin bir görsel kaydını oluşturuyor." dedi.

Konuk, panelin izleyiciyi İstanbul temsillerinin çeşitliliği ve tasvirlerin farklılığını incelemeye davet edeceğini aktararak, şunları kaydetti:

"Sergi çalışmalarına katalog için kaleme aldığı bir makaleyle katkı sağlayan Prof. Dr. Zeynep Çelik ve ekibimizle birlikte, her biri kendi alanında uzman isimlerin konuşmacı olarak katılacağı programın içeriğini tasarladık. Konuşmacıların sergiden ilhamla zihinlerinde gezinen düşünceleri, sergiye ve İstanbul'a dair kendi çağrışımlarını sunacakları bir etkinlik bizi bekliyor."

Kontenjan sınırı bulunan panele, "kayit@mesher.org" adresi üzerinden e-posta ile kayıt yaptırılabilecek.

Kaynak: AA
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Koç Üniversitesi, Latife Tekin, İstanbul, Beyoğlu, Edebiyat, Sanat, Kültür, Etkinlik, İstanbul, Müzik, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Meşher, 'Göz Alabildiğine İstanbul: Beş Asırdan Manzaralar' sergisi kapsamında 'Çağrışımlar' paneli düzenliyor - Son Dakika
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