Mesleki Eğitimde Güçlü İş Birliği Protokolü İmzalandı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, YTÜ Rektörü Prof. Dr. Eyüp Debik ve İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan tarafından imzalanan protokol, mesleki eğitim iş birliğini güçlendirerek sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesine katkı sağlayacak. Bu protokol, gençlerin meslek sahibi olarak istihdama katılımını kolaylaştıracak ve kariyer yolculuklarına güçlü bir başlangıç yapmalarını destekleyecek. Eğitim, üniversite ve sanayi iş birliğinin somut bir örneği olarak hayata geçirilen bu model, Türkiye'nin üretim gücünü artıran ve sürdürülebilir kalkınmasına katkı sağlayan bir örnek olması bekleniyor.

Protokol kapsamında, İSOV Dinçkök YTÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde uygulanacak modelle öğrenciler, dört yıllık eğitim sürecinde hem akademik hem de uygulamalı olarak güçlü bir eğitim alacak. Güncellenen müfredat, mesleki yabancı dil odaklı eğitim ve sektörle iç içe uygulamalar sayesinde öğrencilerin sanayi ihtiyaçlarına uygun şekilde yetiştirilmesi amaçlanıyor. Öğrenciler, erken dönemlerden itibaren gerçek üretim ortamlarıyla buluşma imkânı elde edecek ve İSO üyesi firmalarda staj yaparak teorik bilgilerini pratiğe dönüştürecek.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, imza töreninde yaptığı konuşmada, mesleki eğitimdeki sorunları ortadan kaldırmak için 2014 yılından beri sektör ihtiyaçlarına göre müfredat güncellemeleri yaptıklarını belirtti. İSO Başkanı Erdal Bahçıvan ise, eğitimde disiplinli ve sürdürülebilir bir yapı kurmayı hedeflediklerini, bu modelin uluslararası ölçekte değer üreteceğini ve Birleşmiş Milletler düzeyinde örnek gösterilebileceğini ifade etti. Protokol, mesleki eğitimin niteliğini artırmayı hedefleyen çok boyutlu bir dönüşümü de beraberinde getiriyor.