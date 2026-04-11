Mesleki Eğitimde Güçlü İş Birliği Protokolü İmzalandı

11.04.2026 19:10
Milli Eğitim Bakanlığı, YTÜ ve İSO tarafından imzalanan yeni protokol, mesleki eğitim iş birliğini güçlendirerek sanayinin nitelikli insan kaynağına duyduğu ihtiyacı karşılayacak. Öğrenciler, güncellenmiş müfredatla hem akademik hem de uygulamalı eğitim alarak iş hayatına daha donanımlı bir şekilde girecek.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, YTÜ Rektörü Prof. Dr. Eyüp Debik ve İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan tarafından imzalanan protokol, mesleki eğitim iş birliğini güçlendirerek sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesine katkı sağlayacak. Bu protokol, gençlerin meslek sahibi olarak istihdama katılımını kolaylaştıracak ve kariyer yolculuklarına güçlü bir başlangıç yapmalarını destekleyecek. Eğitim, üniversite ve sanayi iş birliğinin somut bir örneği olarak hayata geçirilen bu model, Türkiye'nin üretim gücünü artıran ve sürdürülebilir kalkınmasına katkı sağlayan bir örnek olması bekleniyor.

Protokol kapsamında, İSOV Dinçkök YTÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde uygulanacak modelle öğrenciler, dört yıllık eğitim sürecinde hem akademik hem de uygulamalı olarak güçlü bir eğitim alacak. Güncellenen müfredat, mesleki yabancı dil odaklı eğitim ve sektörle iç içe uygulamalar sayesinde öğrencilerin sanayi ihtiyaçlarına uygun şekilde yetiştirilmesi amaçlanıyor. Öğrenciler, erken dönemlerden itibaren gerçek üretim ortamlarıyla buluşma imkânı elde edecek ve İSO üyesi firmalarda staj yaparak teorik bilgilerini pratiğe dönüştürecek.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, imza töreninde yaptığı konuşmada, mesleki eğitimdeki sorunları ortadan kaldırmak için 2014 yılından beri sektör ihtiyaçlarına göre müfredat güncellemeleri yaptıklarını belirtti. İSO Başkanı Erdal Bahçıvan ise, eğitimde disiplinli ve sürdürülebilir bir yapı kurmayı hedeflediklerini, bu modelin uluslararası ölçekte değer üreteceğini ve Birleşmiş Milletler düzeyinde örnek gösterilebileceğini ifade etti. Protokol, mesleki eğitimin niteliğini artırmayı hedefleyen çok boyutlu bir dönüşümü de beraberinde getiriyor.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Milli Eğitim Bakanlığı, Güncel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp olarak aranıyordu: Metruk binada boğazı kesilmiş bulundu Kayıp olarak aranıyordu: Metruk binada boğazı kesilmiş bulundu
Ünlü isimlere yeni bir soruşturma daha geliyor: Başsavcı Fatih Dönmez açıkladı Ünlü isimlere yeni bir soruşturma daha geliyor: Başsavcı Fatih Dönmez açıkladı
Avustralya’nın Arda Güler korkusu Milli yıldızımızı bakın kime benzettiler Avustralya'nın Arda Güler korkusu! Milli yıldızımızı bakın kime benzettiler
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İsrail’e “apartheid“ tepkisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e "apartheid" tepkisi
Bakan Gürlek duyurdu: Türkiye’den Sumud Filosu için çarpıcı hamle Bakan Gürlek duyurdu: Türkiye'den Sumud Filosu için çarpıcı hamle
Fenerbahçe’den yeni golcü açıklaması: Haziran ayında takımda Fenerbahçe'den yeni golcü açıklaması: Haziran ayında takımda

20:41
Ünlülerin uyuşturucu test sonuçları belli oldu
Ünlülerin uyuşturucu test sonuçları belli oldu
20:30
İstese yapamaz Hamza Akman boş kaleye inanılmazı başardı
İstese yapamaz! Hamza Akman boş kaleye inanılmazı başardı
20:18
İran-ABD müzakerelerinde kriz patlak verdi O konuda bir türlü anlaşamıyorlar
İran-ABD müzakerelerinde kriz patlak verdi! O konuda bir türlü anlaşamıyorlar
19:51
47 yıl sonra tarihi temas: ABD ve İran aynı masada
47 yıl sonra tarihi temas: ABD ve İran aynı masada
18:58
Canlı anlatım: Maçta ilk gol geldi
Canlı anlatım: Maçta ilk gol geldi
18:10
Irak’ta yeni cumhurbaşkanı Nizar Amedi oldu
Irak'ta yeni cumhurbaşkanı Nizar Amedi oldu
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2026 20:57:03. #7.12#
