Mesleki Eğitimde İşbirliği Protokolü İmzalandı

11.04.2026 21:00
Milli Eğitim Bakanı Tekin, İstanbul Sanayi Odası ve Yıldız Teknik Üniversitesi ile imzalanan protokolle mesleki eğitimin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Beşiktaş'taki İstanbul Sanayi Odası Vakfı Dinçkök YTÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde düzenlenen imza töreninde konuşan Milli Eğitim Bakanı Tekin, 28 Şubat'ın Türkiye'de mesleki ve teknik eğitim dahil birçok alanda travmalar oluşturduğunu belirtti. Bakanlık olarak bu travmaları aşmak için yoğun çaba gösterdiklerini ifade eden Tekin, katsayı zulmünün kaldırılmasının tek başına yeterli olmadığını, meslek liselerini popüler hale getirmek için ek adımlar atılması gerektiğini vurguladı.

Tekin, 2014 yılında başlattıkları süreçte mesleki eğitimde proje okul kavramını hayata geçirerek, sektör temsilcileriyle birlikte müfredat geliştirdiklerini anlattı. Bu sayede İstanbul Sanayi Odası gibi kuruluşlarla işbirliği protokolleri imzalanabildiğini ve öğrencilere işbaşı eğitimlerinde destek sağlandığını dile getirdi. Muhalefetin bu yaklaşımı eleştirmesine üzüldüğünü belirten Tekin, mesleki eğitim alan öğrencilerin atölye ve fabrikalarda eğitim almasının önemine dikkat çekti.

Bakan Tekin, 2024'te Mesleki ve Teknik Eğitim Politika Belgesi'ni çıkardıklarını ve sektör içi okul, bölge okulları gibi yeni uygulamalar geliştirdiklerini aktardı. İstanbul Sanayi Odası ve Yıldız Teknik Üniversitesi ile yapılan işbirliğinin bu sürecin bir parçası olduğunu vurguladı. Ayrıca, ortaokullarda zanaat atölyeleri açarak çocuklara erken yaşta mesleki eğitimi tanıtmayı hedeflediklerini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesleki eğitime verdiği desteğin önemini vurgulayan Tekin, işbaşı eğitimi alan öğrencilerin sigortalanması gibi konularda ilerleme kaydedildiğini belirtti. Diğer kamu kurumlarıyla da işbirliğini genişlettiklerini ifade etti.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, kentte 334 mesleki eğitim kurumu olduğunu ve yaklaşık 255 bin öğrencinin eğitim aldığını söyledi. YTÜ Rektörü Prof. Dr. Eyüp Debik, katsayı sorununun etkilerine değinerek, meslek liselerinin aktifleştirilmesinin önemini vurguladı. İSO Yönetim Kurulu Başkanı Bahçıvan ise eğitime yaptıkları katkıların en değerlisi olduğunu belirterek, projenin hayırlara vesile olmasını diledi. Konuşmaların ardından protokol imzalandı ve tören sona erdi.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Meteoroloji’den “Sarı Kodlu” uyarı: Sağanak ve kar geliyor Meteoroloji’den “Sarı Kodlu” uyarı: Sağanak ve kar geliyor
Kreşe bıraktığı çocuğunu darp edilmiş halde aldı Kreşe bıraktığı çocuğunu darp edilmiş halde aldı
“Çocuğum var” dese de dinlemedi... Kadın sürücüye saldırdı “Çocuğum var” dese de dinlemedi... Kadın sürücüye saldırdı
Okan Buruk’tan İlkay Gündoğan kararı Okan Buruk'tan İlkay Gündoğan kararı
Sergen Yalçın: Kupa hedefimiz var Sergen Yalçın: Kupa hedefimiz var
Sinan Akçıl’dan para sorularına tek cümlelik yanıt: Teliflerim yeter Sinan Akçıl'dan para sorularına tek cümlelik yanıt: Teliflerim yeter

22:00
Fenerbahçe, Kayseri’de farka koştu
Fenerbahçe, Kayseri'de farka koştu
21:02
ABD ile masaya oturan İran heyetinden ilk fotoğraf
ABD ile masaya oturan İran heyetinden ilk fotoğraf
20:41
Ünlülerin uyuşturucu test sonuçları belli oldu
Ünlülerin uyuşturucu test sonuçları belli oldu
20:18
Müzakerelerin ardından İran’dan ilk açıklama O konuda bir türlü anlaşamıyorlar
Müzakerelerin ardından İran'dan ilk açıklama! O konuda bir türlü anlaşamıyorlar
18:49
Sakarya’da 32 ton son tüketim tarihi geçmiş tavuk eti ele geçirildi
Sakarya'da 32 ton son tüketim tarihi geçmiş tavuk eti ele geçirildi
18:10
Irak’ta yeni cumhurbaşkanı Nizar Amedi oldu
Irak'ta yeni cumhurbaşkanı Nizar Amedi oldu
