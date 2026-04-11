Mesleki Eğitimde İşbirliği Protokolü İmzalandı

Beşiktaş'taki İstanbul Sanayi Odası Vakfı Dinçkök YTÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde düzenlenen imza töreninde konuşan Milli Eğitim Bakanı Tekin, 28 Şubat'ın Türkiye'de mesleki ve teknik eğitim dahil birçok alanda travmalar oluşturduğunu belirtti. Bakanlık olarak bu travmaları aşmak için yoğun çaba gösterdiklerini ifade eden Tekin, katsayı zulmünün kaldırılmasının tek başına yeterli olmadığını, meslek liselerini popüler hale getirmek için ek adımlar atılması gerektiğini vurguladı.

Tekin, 2014 yılında başlattıkları süreçte mesleki eğitimde proje okul kavramını hayata geçirerek, sektör temsilcileriyle birlikte müfredat geliştirdiklerini anlattı. Bu sayede İstanbul Sanayi Odası gibi kuruluşlarla işbirliği protokolleri imzalanabildiğini ve öğrencilere işbaşı eğitimlerinde destek sağlandığını dile getirdi. Muhalefetin bu yaklaşımı eleştirmesine üzüldüğünü belirten Tekin, mesleki eğitim alan öğrencilerin atölye ve fabrikalarda eğitim almasının önemine dikkat çekti.

Bakan Tekin, 2024'te Mesleki ve Teknik Eğitim Politika Belgesi'ni çıkardıklarını ve sektör içi okul, bölge okulları gibi yeni uygulamalar geliştirdiklerini aktardı. İstanbul Sanayi Odası ve Yıldız Teknik Üniversitesi ile yapılan işbirliğinin bu sürecin bir parçası olduğunu vurguladı. Ayrıca, ortaokullarda zanaat atölyeleri açarak çocuklara erken yaşta mesleki eğitimi tanıtmayı hedeflediklerini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesleki eğitime verdiği desteğin önemini vurgulayan Tekin, işbaşı eğitimi alan öğrencilerin sigortalanması gibi konularda ilerleme kaydedildiğini belirtti. Diğer kamu kurumlarıyla da işbirliğini genişlettiklerini ifade etti.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, kentte 334 mesleki eğitim kurumu olduğunu ve yaklaşık 255 bin öğrencinin eğitim aldığını söyledi. YTÜ Rektörü Prof. Dr. Eyüp Debik, katsayı sorununun etkilerine değinerek, meslek liselerinin aktifleştirilmesinin önemini vurguladı. İSO Yönetim Kurulu Başkanı Bahçıvan ise eğitime yaptıkları katkıların en değerlisi olduğunu belirterek, projenin hayırlara vesile olmasını diledi. Konuşmaların ardından protokol imzalandı ve tören sona erdi.