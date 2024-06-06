Meta\'ya dava açıldı: Filistinli aktivistlere sansür iddiaları

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Eski bir Meta çalışanı, Filistinli aktivistlere sansür uygulandığına yönelik iddiaları incelemesinin ardından işten atıldığı gerekçesiyle şirkete dava açtı.

ABD'nin "NBC News" televizyonunda yayımlanan habere göre, Filistinli-Amerikan yazılım mühendisi Ferras Hamad, Facebook, Instagram, Threads ve WhatsApp'ın sahibi Meta'nın hukuka aykırı şekilde kendisini işten çıkardığı gerekçesiyle şirketi mahkemeye verdi.

Hamad'ın avukatları açılan davada, mühendisin "Filistinli ve Müslüman olmasının yanı sıra Filistinlilere sansür iddialarını araştırdığı için şirket tarafından yakın takibe alındığı, sorgulandığı ve işine son verildiğini" kaydetti.

Avukatlar ayrıca, "Hamad'ın Meta'nın kronik ve sürekli Filistin karşıtı önyargısının son kurbanı olduğunu" savundu.

Meta'dan yapılan açıklamada ise Hamad'ın "veri erişim politikalarını ihlal ettiği iddiasıyla işten çıkarıldığı" savunulurken, mühendisin avukatları ise Hamad'ın "veri erişim politikalarını ihlal etmediği ancak Filistinlilere sansür uygulanıp uygulanmadığını araştırırken işini yaptığına" dikkati çekti.