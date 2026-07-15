Meta'ya İstihdam Davası - Son Dakika
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Meta'ya İstihdam Davası

15.07.2026 12:28
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Meta, yapay zeka kullanarak haksız işten çıkarma iddialarıyla karşı karşıya kalıyor.

ABD merkezli teknoloji şirketi Meta'ya, toplu işten çıkarma sürecinde yapay zeka ve diğer dijital sistemleri kullanarak belirli bir grup çalışanı orantısız şekilde hedef aldığı gerekçesiyle dava açıldı.

Meta'da temmuz sonunda işten çıkarılacakları kendilerine bildirilen 26 çalışan, şirketin aylar önce aldığı karar doğrultusunda işine son verilecek 8 bin kişiyi belirleme süreciyle ilişkili olarak federal mahkemeye başvurup dava açtı.

Şirkete karşı sunulan dava dilekçesinde, söz konusu süreçte işten çıkarılacak kişilerin seçilmesinde yapay zeka, klavye ve etkinlik takip sistemleri, algoritma destekli performans verileri gibi araçların kullanıldığı iddia edildi.

Bu sistemlerin istediği puanların, izindeki veya belirli engeli bulunan çalışanlar tarafından biriktirilemeyeceği vurgulanan dilekçede, işten çıkarma sürecinde özellikle sağlık izni, hamilelik izni, ebeveynlik iznindeki çalışanları orantısız şekilde hedef aldığı öne sürüldü.

Meta'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada, davacıların iddialarının asılsız olduğu ve şirketin organizasyonuna dair kararlarının yapay zeka değil, insanlar tarafından alındığı savunuldu.

Kaynak: AA

Yapay Zeka, Teknoloji, Güncel, Dünya, Son Dakika

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