Meteo-France, Herault ve Gard'da kırmızı alarm verdi, SNCF seferleri iptal etti - Son Dakika
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Meteo-France, Herault ve Gard'da kırmızı alarm verdi, SNCF seferleri iptal etti

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Fransız meteoroloji ajansı Meteo-France, Herault ve Gard vilayetlerinde sel riski nedeniyle alarm seviyesini turuncudan kırmızıya yükseltti. Olumsuz hava koşulları nedeniyle SNCF, Nimes'den Clermont-Ferrand'a yapılacak tren seferlerinin iki yönlü iptal edildiğini duyurdu.

Fransa'nın güneyindeki Herault ve Gard vilayetlerinde sel riski nedeniyle kırmızı alarm verildiği bildirildi.

Fransız meteoroloji ajansı Meteo-France, sabah saatlerinden itibaren Herault ve Gard vilayetlerinde etkili olacak şiddetli yağış ve rüzgarlara karşı uyardı.

İki vilayet için sel riski nedeniyle alarm seviyesinin turuncudan kırmızıya yükseltildiğini bildiren Meteo-France, Lozere, Ardeche ve Bouches-du-Rhone için de turuncu alarmın devam ettiğini açıkladı.

Fransız demiryolu şirketi SNCF ise olumsuz hava koşulları nedeniyle Gard vilayetinin idari merkezi Nimes'den iç kesimlerdeki Puy-de-Dome vilayetinin Clermont-Ferrand kentine yapılacak tren seferlerinin iki yönlü olarak iptal edildiğini duyurdu.

Kaynak: AA
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