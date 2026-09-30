Meteo-France, Herault ve Gard'da kırmızı alarm verdi, SNCF seferleri iptal etti

Meteo-France, Herault ve Gard'da kırmızı alarm verdi, SNCF seferleri iptal ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fransız meteoroloji ajansı Meteo-France, Herault ve Gard vilayetlerinde sel riski nedeniyle alarm seviyesini turuncudan kırmızıya yükseltti. Olumsuz hava koşulları nedeniyle SNCF, Nimes'den Clermont-Ferrand'a yapılacak tren seferlerinin iki yönlü iptal edildiğini duyurdu.
Fransa'nın güneyindeki Herault ve Gard vilayetlerinde sel riski nedeniyle kırmızı alarm verildiği bildirildi.
Fransız meteoroloji ajansı Meteo-France, sabah saatlerinden itibaren Herault ve Gard vilayetlerinde etkili olacak şiddetli yağış ve rüzgarlara karşı uyardı.
İki vilayet için sel riski nedeniyle alarm seviyesinin turuncudan kırmızıya yükseltildiğini bildiren Meteo-France, Lozere, Ardeche ve Bouches-du-Rhone için de turuncu alarmın devam ettiğini açıkladı.
Fransız demiryolu şirketi SNCF ise olumsuz hava koşulları nedeniyle Gard vilayetinin idari merkezi Nimes'den iç kesimlerdeki Puy-de-Dome vilayetinin Clermont-Ferrand kentine yapılacak tren seferlerinin iki yönlü olarak iptal edildiğini duyurdu.
Kaynak: AA
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