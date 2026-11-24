Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün ve yarın beklenen gök gürültülü sağanak, kuvvetli yağış ve kar nedeniyle 19 il için sarı kodlu uyarıda bulundu.

Genel Müdürlüğün meteorolojik uyarı haritasına göre, bugün, Antalya için gök gürültülü sağanak, Kastamonu, Nevşehir, Sivas, Zonguldak, Sakarya, Düzce, Kayseri, Niğde, Aksaray ve Bartın için kuvvetli yağış nedeniyle sarı kodlu uyarı verildi.

Giresun, Ordu, Bayburt, Artvin, Gümüşhane, Rize, Samsun ve Trabzon için bugün ve yarın kuvvetli yağış ve kar nedeniyle sarı kodlu uyarıda bulunuldu.

Kuvvetli yağışların yol açabileceği sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.