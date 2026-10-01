Meteoroloji, Antalya'nın batısı ve Muğla'da kuvvetli sağanak uyarısı yaptı

Meteoroloji, Antalya'nın batısı ve Muğla'da kuvvetli sağanak uyarısı yaptıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Meteorolojiye göre bugün öğle saatlerinden itibaren Antalya'nın batısı ile Muğla'da yerel kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar, dolu ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Antalya ve Muğla için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün öğle saatlerinden itibaren Antalya'nın batısı ile Muğla'da yerel kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu, ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Kaynak: AA
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