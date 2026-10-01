Meteoroloji, Antalya'nın batısı ve Muğla'da kuvvetli sağanak uyarısı yaptı

Antalya ve Muğla için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün öğle saatlerinden itibaren Antalya'nın batısı ile Muğla'da yerel kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu, ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.