Doğu Anadolu ve Sinop için kuvvetli fırtına uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün akşam saatlerinden sonra Tunceli'nin kuzeyi, Erzincan, Elazığ'ın doğusu, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır'ın güney ve batısı, Van, Muş, Bitlis, Bingöl ve Hakkari'de rüzgarın güneybatıdan kuvvetli ve fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Yarın ilk saatlerden itibaren de Sinop merkezde rüzgarın batıdan kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli rüzgar ve fırtınayla birlikte ulaşımda aksama, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, kar yağışı olan yerlerde tipi, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenme gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.