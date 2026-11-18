Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş'ın güneybatısı için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bugün akşam saatlerinden sonra Hatay ve Osmaniye çevreleri ile Kahramanmaraş'ın güneybatısında yerel olarak kuvvetli sağanak ve zaman zaman gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.