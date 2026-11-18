Meteoroloji Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş'ın güneybatısına sağanak uyarısı yaptıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Meteoroloji, bugün akşam saatlerinden sonra Hatay ve Osmaniye çevreleri ile Kahramanmaraş'ın güneybatısında yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini duyurdu. Sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar ve kuvvetli rüzgara karşı dikkatli olunması istendi.
Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş'ın güneybatısı için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bugün akşam saatlerinden sonra Hatay ve Osmaniye çevreleri ile Kahramanmaraş'ın güneybatısında yerel olarak kuvvetli sağanak ve zaman zaman gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Kaynak: AA
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