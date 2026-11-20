Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın beklenen gök gürültülü sağanak ve kuvvetli yağış nedeniyle İstanbul'un da aralarında bulunduğu 24 il için sarı kodlu uyarıda bulundu.

Genel Müdürlüğün meteorolojik uyarı haritasına göre, İstanbul, Kahramanmaraş, Sakarya, Hatay ve Kocaeli için gök gürültülü sağanak nedeniyle sarı kodlu uyarıda bulunuldu.

Artvin, Diyarbakır, Erzurum, Gümüşhane, Ordu, Sivas, Trabzon, Bayburt, Ardahan, Bingöl, Erzincan, Giresun, Muş, Rize, Samsun, Tokat, Tunceli, Batman, Osmaniye için kuvvetli yağış nedeniyle sarı kodlu uyarı yapıldı.

Kuvvetli yağışların yol açabileceği sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.