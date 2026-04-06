METEP Programı Tamamlandı

Muş'un Varto ilçesinde öğretmen ve kamu eğitmenlerine yönelik düzenlenen Merak Temelli Öğrenme Programı (METEP) tamamlandı.

Muş Alparslan Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Muş Alparslan Üniversitesi koordinasyonunda Varto Kaymakamlığı ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansının (DAKA) iş birliğiyle Varto Meslek Yüksek Okulu konferans salonunda düzenlenen program 3 gün sürdü.

40 öğretmen ve kamu eğitmeni katıldığı programda modern eğitim teknolojileri ve girişimcilik konuları anlatıldı.

Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Politika Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Öğretim Görevlisi Murat Kaymaz, üniversite ile kamu kurumları arasındaki iş birliğinin eğitim kalitesine katkı sunduğunu ifade etti.

Eğitimi tamamlayan katılımcılara, sertifikaları verildi.