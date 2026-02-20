Metin Maytalman Sarıyer Kaymakamlığına Atandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Metin Maytalman Sarıyer Kaymakamlığına Atandı

20.02.2026 10:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Terme Kaymakamı Metin Maytalman, Sarıyer Kaymakamlığına atandı. Yeni atama bekleniyor.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla Samsun'un Terme Kaymakamı Metin Maytalman, İstanbul'un Sarıyer ilçesine atandı.

Terme Kaymakamlığına Ağustos 2021'de atanan Maytalman, atama kararlarına göre Sarıyer Kaymakamlığına getirildi.

Terme'de görev süresi boyunca kamu hizmetlerinin yürütülmesi, kamu yatırımlarının koordinasyonu ve sosyal projelerin takibi alanlarında çalışmalar yürüten Maytalman'ın önümüzdeki günlerde ilçeden ayrılması bekleniyor.

Terme Kaymakamlığına atama ise daha sonra belli olacak.

Kaynak: AA

Metin Maytalman, Politika, Sarıyer, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Metin Maytalman Sarıyer Kaymakamlığına Atandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Savaş mı başlıyor Avrupa ülkesinden ortalığı karıştıran çağrı Savaş mı başlıyor? Avrupa ülkesinden ortalığı karıştıran çağrı
CHP’den 11. Yargı Paketi için AYM’ye iptal başvurusu CHP'den 11. Yargı Paketi için AYM'ye iptal başvurusu
Sarıyer-Amedspor maçı öncesi herkes aynı işareti yaptı Sarıyer-Amedspor maçı öncesi herkes aynı işareti yaptı
Sefo, sahurda yediği ve içtiğiyle gündem oldu: Fazla abarttı Sefo, sahurda yediği ve içtiğiyle gündem oldu: Fazla abarttı
Kulisleri hareketlendiren ziyaret: Mansur Yavaş, Müsavat Dervişoğlu ile görüştü Kulisleri hareketlendiren ziyaret: Mansur Yavaş, Müsavat Dervişoğlu ile görüştü
Bu gençler çıldırmış olmalı Zayıflamak için yaptıklarına bakın Bu gençler çıldırmış olmalı! Zayıflamak için yaptıklarına bakın

10:54
6 Süper Lig takımı var İşte son operasyonda gözaltına alınan isimler ve kulüpleri
6 Süper Lig takımı var! İşte son operasyonda gözaltına alınan isimler ve kulüpleri
10:53
Teravih namazına giden kayınvalide ile gelin, evlerine tabutta döndü
Teravih namazına giden kayınvalide ile gelin, evlerine tabutta döndü
10:30
“Yasak aşk“ iddiasında yeni perde Skandalı ortaya çıkaran genç kıza ahlaksız teklif
"Yasak aşk" iddiasında yeni perde! Skandalı ortaya çıkaran genç kıza ahlaksız teklif
10:26
Canlı yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etmişti: İşte Kübra Güran Yiğitbaşı’nın kariyer yolculuğu
Canlı yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etmişti: İşte Kübra Güran Yiğitbaşı'nın kariyer yolculuğu
10:15
İsmail Hacıoğlu’nun ifadesi ortaya çıktı: Posta kutusuyla madde temini
İsmail Hacıoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı: Posta kutusuyla madde temini
09:29
Prensi boşuna almamışlar Dosyadan çıkan fotoğraf infial yarattı
Prensi boşuna almamışlar! Dosyadan çıkan fotoğraf infial yarattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2026 11:19:29. #7.11#
SON DAKİKA: Metin Maytalman Sarıyer Kaymakamlığına Atandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.