Metin Yener Yeniden Seçildi

(TBMM) - Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda gerçekleştirilen Sayıştay Başkanlığı seçimi sonuçlandı. Yapılan gizli oylama sonucunda, 272 oy alan mevcut başkan Metin Yener görevine yeniden seçildi.

TBMM Genel Kurulu'nda Sayıştay Başkanlığı için yapılan seçim sonuçlandı. Toplam 289 milletvekilinin katıldığı gizli oylamada 272 oy alan mevcut başkan Metin Yener, yeniden Sayıştay Başkanlığı görevine seçildi.

Oylamada yarışan diğer aday Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Bütçe Genel Müdürü Bahtiyar Sazlık 14 oyda kaldı. Seçimde boş oy kullanılmazken, 3 oy da geçersiz sayıldı.