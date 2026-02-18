Metro Hattı Rekor Kırdı - Son Dakika
Metro Hattı Rekor Kırdı

18.02.2026 13:03
Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro hattı, 16 Şubat'ta 44,467 yolcu taşıyarak rekor kırdı.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı'nın 16 Şubat tarihinde 44 bin 467 yolcuya hizmet verdiğini duyurdu.

Bakan Uraloğlu, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı'nın yolcu sayısına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bakan Uraloğlu, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı'nın 16 Şubat tarihinde 44 bin 467 yolcuya hizmet verdiğini belirterek, hattın bugüne kadar 1 günde taşıdığı en yüksek yolcu sayısına ulaşarak rekor kırdığını ifade etti.

'İSTANBUL TRAFİĞİNE NEFES ALDIRIYOR'

Uraloğlu, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı'nın önceki rekorunu 6 Ekim 2025'te 42 bin 921 yolcu ile kırdığını hatırlatarak, "Hattımızın yolcu sayısı her geçen gün katlanarak artmaya devam ediyor. Hattımızın Kargo Terminali-Kağıthane etabının 2023 yılında hizmete sunulmasından bu yana toplam 28,6 milyon yolcuya hizmet verdik" dedi.

Uraloğlu, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Hattı'nın İstanbul'un en uzun metro hatlarından biri olduğunu ifade ederek, "Türkiye'nin en hızlı metrosu, İstanbul trafiğine nefes aldırıyor. Gayrettepe, Kağıthane, Kemerburgaz, Göktürk ve İstanbul Havalimanı gibi yoğun yolcu trafiği olan durakları bir araya getiren hattımız, her ay ortalama yaklaşık 1 milyon yolcunun daha hızlı, güvenli ve konforlu seyahat etmesine imkan tanıyor. Toplam yolcu sayısının yaklaşık yüzde 28,5'i ise Gayrettepe istasyonumuzu kullanıyor" ifadelerine yer verdi.

Haber: Nisa MİĞAL/ANKARA,

Kaynak: DHA

