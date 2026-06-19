M4 Kadıköy- Sabiha Gökçen Havalimanı Hattı'nda sefer yapan metro raydan çıktı.
Metro, henüz belirlenemeyen bir nedenle Bostancı mevkisinde raydan çıktı.
Trenden kendi imkanlarıyla çıkan yolcular, bir süre tünelde yürüdü.
Olay yerine itfaiye, sağlık ve metro ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışması sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Metro Raydan Çıktı: Yolcular Tünelde Yürüdü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?