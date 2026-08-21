Mevlid-i Şerif Senfonik Düzenlemeyle Sahnede - Son Dakika
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Mevlid-i Şerif Senfonik Düzenlemeyle Sahnede

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Esenler Dörtyol Meydanı'nda, Mevlid-i Şerif ilk kez orkestra ile ücretsiz olarak sunulacak.

Süleyman Çelebi'nin asırlardır okunan eseri Mevlid-i Şerif, Ammar Acarlıoğlu'nun senfonik ve orkestral düzenlemesiyle ilk kez Esenler Dörtyol ???????Meydanı'nda dinleyicilerle buluşacak.

Esenler Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre, Hz. Muhammed'in doğumunun yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek program, 23 Ağustos Pazar günü saat 20.00'de Esenler Dörtyol Meydanı'nda gerçekleştirilecek.

Halka açık ve ücretsiz program kapsamında, Süleyman Çelebi'nin 15. yüzyılda kaleme aldığı Mevlid-i Şerif, ilk kez orkestra ve koro eşliğinde icra edilecek.

Ammar Acarlıoğlu tarafından senfonik ve orkestral anlayışla yeniden düzenlenen eser, geleneksel mevlit formunu çağdaş müzik imkanlarıyla bir araya getiriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Acarlıoğlu, Mevlid-i Şerif'in yalnızca beyitlerden oluşan bir eser olmadığını, farklı bahirleri bünyesinde barındıran geniş bir kültürel ve edebi birikime sahip olduğunu belirtti.

Eseri yeni nesle daha anlaşılır bir biçimde ulaştırma düşüncesiyle çalışmaya başladıklarını aktaran Acarlıoğlu, "Bestenin başladığı günle bitişi 10 yıllık bir zamanı kapladı. Demlenerek, her ifadesi üzerinde uzun uzun düşünülerek kurgulandı. Modern sanat, yorum teknikleri ve kadim enstrüman ikilisi ile dinleyicinin gönlünde tarifsiz bir yer edindi." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Esenler, Kültür, Güncel, Müzik, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mevlid-i Şerif Senfonik Düzenlemeyle Sahnede - Son Dakika

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