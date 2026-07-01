Mexico City'de Dünya Kupası Kutlamalarında Üç Kişi Hayatını Kaybetti

Meksika'nın başkenti Mexico City'de 2026 FIFA Dünya Kupası kutlamaları sırasında 3 kişi nefessiz kalarak yaşamını yitirdi.
BBC'nin haberine göre, Meksika'nın Ekvador milli takımına karşı 2-0'lık galibiyetinin ardından Mexico City'de kutlamalar yapıldı.
Kent yönetiminden yapılan açıklamaya göre, 1 milyondan fazla kişi kutlama için sokaklara çıktı.
Kutlamalarda, 19 ve 48 yaşlarındaki 2 kadın ile 44 yaşındaki bir erkek nefessiz kalarak??????? hayatını kaybetti.
Mexico City Belediye Başkanı Clara Brugada yaptığı yazılı açıklamada, taraftarları kutlamalarda "sorumluluk, dikkat ve empati" içinde hareket etmeye çağırdı.
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