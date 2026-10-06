Mezitli Belediye Başkanı Tuncer, haksız tutuklandığını savundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mezitli Belediye Başkanı Tuncer, haksız tutuklandığını savundu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mezitli Belediye Başkanı Tuncer, haksız tutuklandığını savundu
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tutuklanan Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, hakkındaki suçlamaların gerçeği yansıtmadığını savundu. Yalan beyan ve gizli tanık ifadeleriyle kurgulandığını öne sürdüğü süreçte haksız tutuklandığını belirten Tuncer, mücadelesini sürdüreceğini söyledi.

(MERSİN) - Tutuklanan Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, tutuklanmasının ardından yayımladığı mesajda hakkındaki suçlamaların gerçeği yansıtmadığını savundu. Tuncer, "Gerçeklerin elbet ortaya çıkacağına inanıyorum" dedi.

Tutuklanan Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada tutuklanma sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Tuncer, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili Hemşehrilerim, yalan beyanlar ve dedikoduya dayalı gizli tanık ifadeleri üzerine kurgulanan bu süreç sonucunda, Türkiye'de son dönemde sıkça gördüğümüz siyasi algılar ve yönlendirmelerle haksız biçimde tutuklandım. Hakkımdaki akıl dışı iddialara karşı mücadelemi kararlılıkla sürdüreceğim. Gerçeklerin elbet ortaya çıkacağına inanıyorum.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer'e, Yenişehir Belediye Başkanımız Abdullah Özyiğit'e ve haksız, hukuksuz gerekçelerle tutuklanan tüm arkadaşlarımıza ve ailelerine de geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Hep birlikte dayanışma içinde bu süreci atlatacağız. Tarih bizleri haklı çıkaracaktır.

Ülkemizde yeniden adaletin hüküm süreceğine olan inancım tamdır. Herkes için adaletin ve hukukun üstünlüğünün sağlanması adına mücadele etmekten asla geri durmayacağım. Mezitli'ye olan sevgim ve sizlere hizmet etme kararlılığım ilk günkü gibi güçlüdür. Dayanışmanız için teşekkür ediyor, en kısa zamanda yeniden aranızda olmayı diliyorum. Sevgi ve özlemle…"

Kaynak: ANKA
Ahmet Serkan TuncerYerel HaberlerPolitikaGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD’de 60 yıl sonra bir ilk: Trump onayladı, 13 kişiyi öldüren asker kurşuna dizilecek ABD’de 60 yıl sonra bir ilk: Trump onayladı, 13 kişiyi öldüren asker kurşuna dizilecek
İstifa mı edecek Montella işi gücü bırakıp soluğu Riva’da aldı İstifa mı edecek? Montella işi gücü bırakıp soluğu Riva'da aldı
Kılıçdaroğlu’ndan “Fatma Betül Sayan Kaya“ yorumu: Dört ismi var, dört dörtlük bir soygun yapmış Kılıçdaroğlu'ndan "Fatma Betül Sayan Kaya" yorumu: Dört ismi var, dört dörtlük bir soygun yapmış
Fon krizinde adı geçen iş insanı Ali Emre Ballı aracında ölü bulundu Fon krizinde adı geçen iş insanı Ali Emre Ballı aracında ölü bulundu
Emirhan Topçu’nun yedek kulübesinde okey oynadığı anlar ortaya çıktı Emirhan Topçu'nun yedek kulübesinde okey oynadığı anlar ortaya çıktı
Rusya’nın Soçi kentinde petrol tankeri vuruldu Rusya'nın Soçi kentinde petrol tankeri vuruldu
23:25
TFF’yi eleştiren Bülent Uygun, ’’Göreve talibim’’ diyerek duyurdu
TFF'yi eleştiren Bülent Uygun, ''Göreve talibim'' diyerek duyurdu
22:47
Küme düşmekten son maçta kurtulmuştu Süper Lig’de bileği bükülmeyen tek takım oldular
Küme düşmekten son maçta kurtulmuştu! Süper Lig'de bileği bükülmeyen tek takım oldular
21:55
İşte fon soruşturmasında adı geçen Ali Emre Ballı’nın son görüntüleri
İşte fon soruşturmasında adı geçen Ali Emre Ballı'nın son görüntüleri
21:49
Milli takımdan emekli mi oldu Ronaldo suskunluğunu bozdu
Milli takımdan emekli mi oldu? Ronaldo suskunluğunu bozdu
21:49
Tutuklanan 5 CHP’li belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı
Tutuklanan 5 CHP'li belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı
20:36
Devran döndü Türkiye’ye yaptırım uygulayan Kanada İHA’lara talip
Devran döndü! Türkiye'ye yaptırım uygulayan Kanada İHA'lara talip
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2026 23:52:24. #.0.3#
SON DAKİKA: Mezitli Belediye Başkanı Tuncer, haksız tutuklandığını savundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei