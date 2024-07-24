Mezitli Belediyesi Altyapı ve Kültür-Sanat Çalışmalarına Devam Ediyor

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(MERSİN) - Mezitli Belediyesi, ilçenin çeşitli noktalarında altyapı ve üstyapı çalışmaları ile kültür-sanat ve spor etkinliklerine devam ediyor. Her alanda çalışmaya devam edeceklerini belirten Başkan Ahmet Serkan Tuncer, "Mezitli halkı her şeyin en iyisini hak ediyor" dedi.

Mezitli Belediyesi, Viranşehir Mahallesi'nde yer alan Soli Pompeipolis Parkı'nda kapsamlı bir yenileme çalışması başlattı. Deniz kenarında bulunan park, duş kabinleri, şezlonglar, localar ve çocuk oyun alanları ile daha modern ve kullanışlı hale getiriliyor. Belediye, yol bakım ve onarım çalışmalarını da hız kesmeden sürdürüyor. İhtiyaç duyulan mahallelerde sıcak ve sathi asfalt yol çalışmaları düzenli olarak gerçekleştiriliyor.

Mezitli Belediyesi, her yaş grubuna hitap eden pilates, zumba ve yoga gibi spor etkinlikleri düzenliyor. Başkan Tuncer, sağlıklı bir yaşam için sporun önemini vurgulayarak, etkinliklerin eylül ayına kadar devam edeceğini belirtti.

Belediye, kültür-sanat, spor alanında da çeşitli etkinlikler ve kurslar düzenliyor. Bale Okulu, Kültür Merkezi, Gençlik Merkezi, DownCafe, Halı Saha, Kapalı Spor Salonu, Okçuluk Tesisleri, Aratos Tesisleri, Yüzme Havuzları, Gönüllü Evleri ve Mutlu Yaşam Merkezi'ndeki çeşitli kurslar, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor.

Başkan Tuncer, "Mezitli halkının kültürel ve sanatsal etkinliklere katılımını artırarak, sosyal hayatlarını zenginleştirmeye devam edeceğiz. Mezitli halkı her şeyin en iyisini hak ediyor" dedi.