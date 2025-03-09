Mezitli Belediyesi'nden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Etkinlikleri - Son Dakika
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Mezitli Belediyesi'nden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Etkinlikleri

Mezitli Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla etkinlikler düzenleyerek kadınların güçlenmesine ve toplumsal hayatta daha fazla yer almasına destek verdi. Yenimahalle'de Kadın ve Aile Atölyesi ile Kuzucubelen Mahallesi'nde Kadın Üretici Pazarı'nın açılışı gerçekleştirildi.

09.03.2025 16:01  Güncelleme: 18:32
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(MERSİN) - Mezitli Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla etkinlikler düzenledi. Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer "Mezitli'yi kadınların daha güçlü, mutlu ve özgür olduğu bir yer haline getirmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Mezitli Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü çeşitli etkinlikler ve açılışlarla kutladı. Kadınların her alanda kendini geliştirebilmesi için Yenimahalle'de Kadın ve Aile Atölyesi'nin açılışı gerçekleştirildi. Ardından Kuzucubelen Mahallesi'nde Kadın Üretici Pazarı hizmete açıldı. 8 Mart Parkı'nda düzenlenen etkinliklerle kadınlar günü coşkuyla kutlandı.

Kutlamalar, Yenimahalle Kadın Aile Atölyesi'nin açılışıyla başladı. Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer ve çok sayıda vatandaşın katıldığı Kadın Aile Atölyesi'nde, kadınlara yönelik ücretsiz kurslar sunulacak. Başkan Tuncer, kadınların sosyal hayata katılımını artırmak ve üretimlerini destekleyecek projelerin devam edeceğini belirterek, kadınların her alanda güçlü bir şekilde var olmalarının önemine değindi.

Tuncer'in, Kuzucubelen Mahallesi'ni ziyaretinde kadınlardan gelen üretici pazarı talebi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne kadar yerine getirildi. Mezitli Belediyesi, mahallede bir üretici pazarı kurarak, kadınların kendi ürünlerini satmalarına olanak sağladı.

Kutlamalar, 8 Mart Parkı'nda düzenlenen "Hayatın İçinden Kadın" sergisiyle devam etti. Günün sonunda, Avukat Berna Bozdağ, kadın hakları üzerine bir sunum yaptı. Ayrıca, gençler kadınlara çiçek dağıtarak, bu özel günü daha da anlamlı kıldı.

Tuncer, kadınların toplumsal hayatta daha fazla söz sahibi olmalarının önemine vurgu yaparak, "Kadınlar, sadece bugün değil her zaman geleceği şekillendiren güçtür. Bizler, Mezitli'yi kadınların daha güçlü, mutlu ve özgür olduğu bir yer haline getirmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Mezitli Belediyesi'nden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Etkinlikleri - Son Dakika

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