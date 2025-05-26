Mezitli Belediyesi'nden Gençlere Yatırım Projeleri

(MERSİN) - Mezitli Belediyesi, eğitimden sağlığa, spordan kültüre birçok alanda hayata geçirdiği projelerle gençlerin yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor. Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, gençliğe yatırımın geleceğe yatırım olduğuna inandıklarını vurgulayarak, "Gençlerimiz bizim umudumuz, gücümüz. Onların ihtiyaçlarını gözetmek, her alanda yanlarında olmak bizim en öncelikli görevimizdir" dedi.

Mezitli Belediyesi tarafından hayata geçirilen gençlik projeleri; eğitim, kültür, sağlık, spor ve sosyal destek alanlarında gençlere fırsatlar sunuyor. Gençlik merkezlerinden barınma hizmetlerine, psikolojik ve diyetisyen desteğinden etüt kurslarına kadar birçok alanda yapılan çalışmalar sayesinde Mezitli, genç dostu bir kent kimliğine kavuşuyor.

Öğrencilere yönelik aşevi hizmeti ve Kent Lokantası, sağlıklı ve ekonomik beslenme imkanı sunarken, gençlerin günlük yaşamındaki ekonomik yük hafifletiliyor. Ayrıca, ücretsiz psikolojik danışmanlık ve diyetisyen desteği ile gençlerin sağlıkları ön planda tutuluyor.

Akademik başarıyı artırmak amacıyla etüt merkezleri ve sınav hazırlık kursları düzenlenirken, üniversiteli gençlerin barınma ihtiyacına çözüm olarak Behiye Şifan Misafirhanesi öğrenciler için destek sunuyor. Çamlıca Mahallesi'nde kurulan yeni Etüt Merkezi ve farklı branşlardaki hazırlık kursları ise öğrencilerin eğitim hayatına katkı sağlıyor.

Sosyal ve kültürel alanda gençlik çalışmaları

Merkez Mahallesi'nde hizmet veren Mehmet Altunören Gençlik Merkezi, gençlere spor ve kültürel etkinlikler sunarken, çok sayıda kursla da kişisel gelişimlerine katkı sağlıyor. Lions Sosyal Merkezi ise eğitimden sağlığa kadar geniş kapsamlı hizmet sunarak gençlerin kendini geliştirmesine olanak sunuyor.

Menderes Mahallesi'nde hizmete giren Şah-hane Satranç Evi ile Atatürk Mahallesi'ndeki Sanat Evi, gençlerin hem zihinsel hem de sanatsal açıdan gelişmesine zemin hazırlıyor.

Mezitli Belediyesi'nin spor tesisleri ve düzenlediği turnuvalar sayesinde gençler hem aktif bir yaşam sürüyor hem de sosyal becerilerini geliştiriyor. Kent genelinde hizmete sunulan spor parkları, tenis, basketbol, voleybol gibi kurslar gençlerin buluşma ve sosyalleşme noktası haline geliyor.

Gençlerin sosyal hayata katılımını artırmak için düzenlenen konserler, farkındalık etkinlikleri ve seminerler, Mezitli'de gençliğin enerjisini kente yayıyor.

Yerel kararlarda gençlerin sesi

Gençlerin yönetime katılımını artırmak amacıyla kurulacak Gençlik Meclisi de yerel karar alma süreçlerinde aktif rol üstlenecek. "Söz Gençlikte" projesiyle gençler belediye yönetiminde söz sahibi olurken, yerel demokrasinin en önemli paydaşları haline gelmesi için çalışmalar gerçekleştiriliyor.

Başkan Tuncer, gençler için çalışmaya ve üretmeye devam edeceklerini belirterek, "Gençlerimiz bizim umudumuz, gücümüz. Onların ihtiyaçlarını gözetmek, her alanda yanlarında olmak bizim en öncelikli görevimizdir" ifadelerini kullandı.