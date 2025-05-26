Mezitli Belediyesi'nden Gençlere Yatırım Projeleri - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Mezitli Belediyesi'nden Gençlere Yatırım Projeleri

26.05.2025 15:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mezitli Belediyesi, gençlerin yaşam kalitesini artırmak amacıyla eğitim, sağlık, spor ve kültür alanlarında birçok proje hayata geçiriyor. Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, gençlere yatırım yapmanın geleceğe yatırım olduğunu vurguladı.

(MERSİN) - Mezitli Belediyesi, eğitimden sağlığa, spordan kültüre birçok alanda hayata geçirdiği projelerle gençlerin yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor. Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, gençliğe yatırımın geleceğe yatırım olduğuna inandıklarını vurgulayarak, "Gençlerimiz bizim umudumuz, gücümüz. Onların ihtiyaçlarını gözetmek, her alanda yanlarında olmak bizim en öncelikli görevimizdir" dedi.

Mezitli Belediyesi tarafından hayata geçirilen gençlik projeleri; eğitim, kültür, sağlık, spor ve sosyal destek alanlarında gençlere fırsatlar sunuyor. Gençlik merkezlerinden barınma hizmetlerine, psikolojik ve diyetisyen desteğinden etüt kurslarına kadar birçok alanda yapılan çalışmalar sayesinde Mezitli, genç dostu bir kent kimliğine kavuşuyor.

Öğrencilere yönelik aşevi hizmeti ve Kent Lokantası, sağlıklı ve ekonomik beslenme imkanı sunarken, gençlerin günlük yaşamındaki ekonomik yük hafifletiliyor. Ayrıca, ücretsiz psikolojik danışmanlık ve diyetisyen desteği ile gençlerin sağlıkları ön planda tutuluyor.

Akademik başarıyı artırmak amacıyla etüt merkezleri ve sınav hazırlık kursları düzenlenirken, üniversiteli gençlerin barınma ihtiyacına çözüm olarak Behiye Şifan Misafirhanesi öğrenciler için destek sunuyor. Çamlıca Mahallesi'nde kurulan yeni Etüt Merkezi ve farklı branşlardaki hazırlık kursları ise öğrencilerin eğitim hayatına katkı sağlıyor.

Sosyal ve kültürel alanda gençlik çalışmaları

Merkez Mahallesi'nde hizmet veren Mehmet Altunören Gençlik Merkezi, gençlere spor ve kültürel etkinlikler sunarken, çok sayıda kursla da kişisel gelişimlerine katkı sağlıyor. Lions Sosyal Merkezi ise eğitimden sağlığa kadar geniş kapsamlı hizmet sunarak gençlerin kendini geliştirmesine olanak sunuyor.

Menderes Mahallesi'nde hizmete giren Şah-hane Satranç Evi ile Atatürk Mahallesi'ndeki Sanat Evi, gençlerin hem zihinsel hem de sanatsal açıdan gelişmesine zemin hazırlıyor.

Mezitli Belediyesi'nin spor tesisleri ve düzenlediği turnuvalar sayesinde gençler hem aktif bir yaşam sürüyor hem de sosyal becerilerini geliştiriyor. Kent genelinde hizmete sunulan spor parkları, tenis, basketbol, voleybol gibi kurslar gençlerin buluşma ve sosyalleşme noktası haline geliyor.

Gençlerin sosyal hayata katılımını artırmak için düzenlenen konserler, farkındalık etkinlikleri ve seminerler, Mezitli'de gençliğin enerjisini kente yayıyor.

Yerel kararlarda gençlerin sesi

Gençlerin yönetime katılımını artırmak amacıyla kurulacak Gençlik Meclisi de yerel karar alma süreçlerinde aktif rol üstlenecek. "Söz Gençlikte" projesiyle gençler belediye yönetiminde söz sahibi olurken, yerel demokrasinin en önemli paydaşları haline gelmesi için çalışmalar gerçekleştiriliyor.

Başkan Tuncer, gençler için çalışmaya ve üretmeye devam edeceklerini belirterek, "Gençlerimiz bizim umudumuz, gücümüz. Onların ihtiyaçlarını gözetmek, her alanda yanlarında olmak bizim en öncelikli görevimizdir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Ahmet Serkan Tuncer, Yerel Haberler, Mezitli, Güncel, Kültür, Eğitim, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mezitli Belediyesi'nden Gençlere Yatırım Projeleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yaşlı adamın cesedini kulaklarını kesip evinin önüne attılar Yaşlı adamın cesedini kulaklarını kesip evinin önüne attılar
Lüks kayak merkezinde 5 ceset bulundu Lüks kayak merkezinde 5 ceset bulundu
Fenerbahçeli futbolcu Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamalarını izlerken yakalandı Fenerbahçeli futbolcu Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarını izlerken yakalandı
Bakan Uraloğlu duyurdu: Türksat 6A ile ilk uydu ihracatı gerçekleşti Bakan Uraloğlu duyurdu: Türksat 6A ile ilk uydu ihracatı gerçekleşti
Erzurum’dan korkutan heyelan Zemin 12 metre yer değiştirdi Erzurum'dan korkutan heyelan! Zemin 12 metre yer değiştirdi
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’ten Osimhen açıklaması Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Osimhen açıklaması
13 yaşındaki çocuk iple boğulmuş halde ölü bulundu 13 yaşındaki çocuk iple boğulmuş halde ölü bulundu
Çocuklarının gözü önünde eşini öldürüp başında bekledi Çocuklarının gözü önünde eşini öldürüp başında bekledi
Bursa’da feci trafik kazası 2 kişi hayatını kaybetti Bursa'da feci trafik kazası! 2 kişi hayatını kaybetti
Liseli kızların sosyal medya kavgasında araya giren 2 kız bıçaklandı Liseli kızların sosyal medya kavgasında araya giren 2 kız bıçaklandı
Ebru Yaşar, yüz binlerce Galatasaray taraftarını ’’Affet’’ ile coşturdu Ebru Yaşar, yüz binlerce Galatasaray taraftarını ''Affet'' ile coşturdu

15:36
Eşinden tokat yiyen Macron’dan ilk açıklama
Eşinden tokat yiyen Macron'dan ilk açıklama
14:05
İlhan Şeşen hayatını kaybetti
İlhan Şeşen hayatını kaybetti
14:02
Memurlara 3600 ek gösterge müjdesi Maaşlar ve ikramiyeler artacak
Memurlara 3600 ek gösterge müjdesi! Maaşlar ve ikramiyeler artacak
22:19
İstanbul’da korkutan yangın Mahsur kalan iki kişi itfaiye tarafından kurtarıldı
İstanbul'da korkutan yangın! Mahsur kalan iki kişi itfaiye tarafından kurtarıldı
22:17
Aziz Yıldırım’dan Fenerbahçe’nin EuroLeague zaferi sonrası açıklama
Aziz Yıldırım'dan Fenerbahçe'nin EuroLeague zaferi sonrası açıklama
22:05
Monaco’yu deviren Fenerbahçe Beko, Avrupa şampiyonu
Monaco'yu deviren Fenerbahçe Beko, Avrupa şampiyonu
21:50
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, final öncesi Mustafa Varank’ın elinden baklava yedi
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, final öncesi Mustafa Varank'ın elinden baklava yedi
21:25
Malta, Filistin Devletini tanıma kararı aldı: Ahlaki bir sorumluluk
Malta, Filistin Devletini tanıma kararı aldı: Ahlaki bir sorumluluk
21:17
Beşiktaş uzatma anlarında yıkıldı
Beşiktaş uzatma anlarında yıkıldı
20:59
Süper Lig’de küme düşen son takım Bodrum FK oldu
Süper Lig'de küme düşen son takım Bodrum FK oldu
20:48
AK Partili Çelik’ten terörsüz Türkiye mesajı: Sürece zarar verecek açıklamalarından kaçınılmalı
AK Partili Çelik'ten terörsüz Türkiye mesajı: Sürece zarar verecek açıklamalarından kaçınılmalı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2025 17:00:44. #7.13#
SON DAKİKA: Mezitli Belediyesi'nden Gençlere Yatırım Projeleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.