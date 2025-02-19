Mezitli Belediyesi'nden Sera Üreticilerine 40 Ton Kömür Desteği - Son Dakika
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Mezitli Belediyesi'nden Sera Üreticilerine 40 Ton Kömür Desteği

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Mezitli Belediyesi, kış aylarında meydana gelebilecek don olaylarına karşı sera üreticilerine 40 ton kömür desteği sağlayarak, tarımsal üretimi desteklemeyi hedefliyor. Başkan Tuncer, üreticilerin her zaman yanlarında olduklarını belirtti.

19.02.2025 15:05  Güncelleme: 16:05
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(MERSİN)- Mezitli Belediyesi, kış aylarında yaşanabilecek olası don olayları ve afetlere karşı sera üreticilerinin zarar görmemesi için 40 ton kömür desteğinde bulundu. Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, "Üreticimizin alın teri, bizim için değerlidir. Onların karşılaştıkları zorlukları en aza indirmek, daha verimli üretim yapmalarını sağlamak adına desteklerimizi sürdüreceğiz" dedi.

Mezitli Belediyesi, tarımsal üretimi desteklemek ve çiftçilerin emeğini korumak amacıyla çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Kış aylarında yaşanabilecek olası don olayları ve afetlere karşı sera üreticilerinin zarar görmemesi için harekete geçen belediye, 40 ton kömür desteğini üreticilere ulaştırdı. Mezitli Belediyesi'nin sağladığı destekle üreticiler, seralarındaki sıcaklığı koruyarak tarımsal faaliyetlerine kesintisiz devam edebilecek.

"Desteklerimizi artırarak ulaştırmaya devam edeceğiz"

Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, üreticilerin her zaman yanlarında olduklarını vurgulayarak, "Çiftçilerimiz Mezitli'nin kıymetli emekçileridir. Üreticimizin alın teri, bizim için değerlidir. Onların karşılaştıkları zorlukları en aza indirmek, daha verimli üretim yapmalarını sağlamak adına desteklerimizi sürdüreceğiz. Her daim yanlarındayız. Ekonomik koşullar nedeniyle en çok zarar görenlerden biri de üreticilerimiz, çiftçilerimiz oluyor. Bir nebze de yanlarında olabildiysek ne mutlu bizlere. Her daim desteklerimizi artırarak ulaştırmaya devam edeceğiz" dedi.

"Mezitli Belediyesi'nin bu desteği çiftçilerimiz için çok iyi oldu"

Kömür desteğinden yararlanan üreticiler ise belediyenin sağladığı bu katkının zor zamanlarında kendilerine büyük bir destek olduğunu dile getirdi. Çevlik Mahalle Muhtarı, yapılan çalışmanın önemine vurgu yaparak, "Don olayları daha sık görülüyor ve üreticiler emekçiler büyük zarar görebiliyor. Mezitli Belediyesi'nin bu desteği çiftçilerimiz için çok iyi oldu. Başkanımız Ahmet Serkan Tuncer ve ekibine teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Destekten yararlanan bir üretici ise "Sera üreticileri için en büyük tehditlerden biri soğuk hava. Eğer önlem alınmazsa tüm emeğimiz boşa gidebilir. Başkanımız sağ olsun, bizi unutmadı ve bu zor dönemde yanımızda oldu. Bize verilen bu destek, bizim için sadece maddi değil, aynı zamanda moral açısından da çok değerli" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Mezitli, Ekonomi, Güncel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mezitli Belediyesi'nden Sera Üreticilerine 40 Ton Kömür Desteği - Son Dakika

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