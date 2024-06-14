Mezitli Belediyesi Sahillere Ücretsiz Şezlong ve Şemsiye Yerleştiriyor - Son Dakika
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Mezitli Belediyesi Sahillere Ücretsiz Şezlong ve Şemsiye Yerleştiriyor

Mezitli Belediyesi, vatandaşların rahat ve keyifli bir yaz mevsimi geçirmesi için sahillere ücretsiz şezlong ve şemsiye yerleştiriyor. Ayrıca soyunma kabini ve duş alanları gibi sosyal donatılar da ekleniyor.

14.06.2024 15:47
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(MERSİN) - İlçe sınırları içerisinde yer alan sahillere ücretsiz şezlong ve şemsiye yerleştiren Mezitli Belediyesi, çeşitli noktalara soyunma kabini ve duş alanları gibi sosyal donatıları da ekliyor. Başkan Ahmet Serkan Tuncer, "Mezitli'de yaşayan halkımız her şeyin en iyisini hak ediyor" dedi.

Mezitli Belediyesi, vatandaşların rahat ve keyifli bir yaz mevsimi geçirmesi için sahillere ücretsiz şezlong ve şemsiye yerleştiriyor. Başkan Tuncer, sahilleri yaz sezonuna en iyi şekilde hazırlamak için çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirterek,  "Belediyemize ait alanlarda ücretsiz şezlong, şemsiye, duş ve soyunma kabini yerleştirerek vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz. Halkımız için çalışmaya devam edeceğiz, halkımız her şeyin en iyisini hak ediyor" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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SON DAKİKA: Mezitli Belediyesi Sahillere Ücretsiz Şezlong ve Şemsiye Yerleştiriyor - Son Dakika
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