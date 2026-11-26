MGK, organize suç örgütleriyle tavizsiz mücadelede gelinen aşamayı değerlendirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
MGK bildirisinde organize suç örgütleriyle tavizsiz mücadelede gelinen aşama ele alındı. Vatandaşların huzurunu, esenliğini, can ve mal güvenliğini hedef alarak kamu düzenini bozmaya çalışan yapılara hiçbir surette müsaade edilmeyeceği vurgulandı.
MGK Bildirisi: Organize suç örgütleriyle tavizsiz mücadelede gelinen aşama ele alınmış, vatandaşlarımızın huzurunu, esenliğini, can ve mal güvenliğini hedef alarak kamu düzenini bozmaya çalışan yapılara hiçbir surette müsaade edilmeyeceğinin altı çizilmiştir
Kaynak: AA
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