MGK Bildirisi: Organize suç örgütleriyle tavizsiz mücadelede gelinen aşama ele alınmış, vatandaşlarımızın huzurunu, esenliğini, can ve mal güvenliğini hedef alarak kamu düzenini bozmaya çalışan yapılara hiçbir surette müsaade edilmeyeceğinin altı çizilmiştir