MGM'den hava durumu uyarısı - Son Dakika
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MGM'den hava durumu uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara'nın kuzey ve doğusu, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz ile doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacağını duyurdu. Ayrıca, İç Ege, Marmara'nın güneyi, Göller Yöresi ile Eskişehir çevrelerinde kuvvetli ve kısa süreli fırtına bekleniyor. Vatandaşlar sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

14.06.2024 09:58
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(ANKARA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son değerlendirmelere göre, Marmara'nın kuzey ve doğusu, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz ile doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
MGM'nin son verilerine göre, yurdun iç ve batı kesimlerinin parçalı bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz ile Afyonkarahisar, Kütahya, Isparta çevreleri ve Burdur'un doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, öğle saatlerinden sonra İç Ege, Marmara'nın güneyi, Göller Yöresi ile Eskişehir çevrelerinde rüzgarın batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi tahmin ediliyor.
MGM, kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış ve kuvvetli rüzgarlara birlikte sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel MGM'den hava durumu uyarısı - Son Dakika

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