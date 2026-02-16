MGM'den Hava uyarısı

(ANKARA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), kıyı Ege'de kuvvetli yağış beklendiğini, Marmara ve Ege bölgelerinde ise toz taşınımının etkili olacağını duyurdu.

MGM'nin tahminlerine göre, yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz'in batısı ile Konya, Eskişehir, Ankara, Kırşehir, Yozgat, Samsun, Amasya ve Tokat çevrelerinin yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığı batı bölgelerde 3 ila 5 derece azalacak.

MGM, Kıyı Ege'de kuvvetli yağış beklendiğini bildirdi. Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu ile Karadeniz'in iç kesimlerinin kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde rüzgar bekleniyor.

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunduğu bildirildi.

Marmara ve Ege'de toz taşınımı beklendiğini duyuran MGM, ulaşımda aksamalar, hava kalitesinde düşme çamur yağışı gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

Denizlerde hava durumu

Güney Ege'de fırtına, Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.