MGM, Rize'nin doğusu ve Artvin'in kuzeyinde öğleye kadar kuvvetli sağanak bekliyor - Son Dakika
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MGM, Rize'nin doğusu ve Artvin'in kuzeyinde öğleye kadar kuvvetli sağanak bekliyor

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MGM, Rize\'nin doğusu ve Artvin\'in kuzeyinde öğleye kadar kuvvetli sağanak bekliyor
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MGM, Rize'nin Pazar, Ardeşen, Fındıklı ile Artvin'in Arhavi, Hopa ve Kemalpaşa ilçelerinde öğle saatlerine kadar kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini bildirdi. Vatandaşlar sel, su baskını, heyelan, yıldırım ve ulaşımda aksamalara karşı uyarıldı.

(ANKARA) - MGM, Rize'nin doğusu ile Artvin'in kuzeyinde bugün öğle saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini bildirerek, vatandaşları sel, su baskını, heyelan, yıldırım ve ulaşımda aksamalara karşı dikatli ve tedbirli olmaları yönünde uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nin (MGM) yaptığı son değerlendirmelere göre, Rize'nin Pazar, Ardeşen ve Fındıklı ilçeleri ile Artvin'in Arhavi, Hopa ve Kemalpaşa ilçelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Saat 01.00'de başlayan yağışın saat 12.00'ye kadar etkili olmasının beklendiğini belirten MGM, sel, su baskını, heyelan, yıldırım ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Kaynak: ANKA
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