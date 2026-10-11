MHP Ankara, ATO seçimlerinde 43 meclis üyeliği kazandı, sonuçları Bahçeli'ye iletti - Son Dakika
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MHP Ankara, ATO seçimlerinde 43 meclis üyeliği kazandı, sonuçları Bahçeli'ye iletti

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MHP Ankara, ATO seçimlerinde 43 meclis üyeliği kazandı, sonuçları Bahçeli\'ye iletti
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MHP Ankara İl Başkanı Alparslan Doğan, ATO meslek komitesi seçimlerinde 43 meclis üyeliği ve 25 komite üyeliği kazandıklarını açıkladı. Doğan, MYK Üyesi Seçkin Odabaşı ile Genel Başkan Devlet Bahçeli'yi ziyaret ederek sonuçları sunup emir ve talimatlarını aldıklarını duyurdu.

(ANKARA)- MHP Ankara İl Başkanı Alparslan Doğan, Ankara Ticaret Odası (ATO) meslek komitesi seçimlerinde 43 meclis üyeliği ve 25 komite üyeliği kazandıklarını belirterek, MHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Üyesi Seçkin Odabaşı ile Genel Başkan Devlet Bahçeli'yi ziyaret ettiklerini ve seçim sonuçlarını sunduklarını bildirdi.

MHP Ankara İl Başkanı Alparslan Doğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ATO meslek komitesi seçimlerinin ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye gerçekleştirdikleri ziyarete ilişkin bilgi verdi.

Doğan, paylaşımında şunları kaydetti:

"Dün gerçekleştirilen Ankara Ticaret Odası (ATO) Meslek Komitesi Seçimleri'nde 43 Meclis Üyeliği, 25 Komite Üyeliği kazanmamızın ardından, MYK Üyemiz Sn. Seçkin Odabaşı ile birlikte Bilge Liderimiz, Genel Başkanımız Sn. Devlet Bahçeli Beyefendi'yi makamında ziyaret ederek seçim sonuçlarını arz etmiş, emir ve talimatlarını aldık.

Bilge Liderimiz, Genel Başkanımız Sn. Devlet Bahçeli Beyefendi'nin emrinde; durmadan, yorulmadan, inançla çalışmaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA
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SON DAKİKA: MHP Ankara, ATO seçimlerinde 43 meclis üyeliği kazandı, sonuçları Bahçeli'ye iletti - Son Dakika
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