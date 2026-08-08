MHP Balçova'dan Uyuşturucu Mücadeleye Tepki

MHP Balçova İlçe Başkanlığı, ilçede uyuşturucuyla mücadele ve toplumsal farkındalık amacıyla astıkları pankartların Balçova Belediyesi ekiplerince toplatıldığını öne sürerek tepki gösterdi.

İlçe Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, kadınlar, çocuklar, sokak hayvanları ve gençlere yönelik sosyal sorumluluk çalışmalarının sürdürüldüğü belirtildi.

Gençleri uyuşturucu maddelerden uzak tutmak amacıyla hazırlanan "Uyuşturucuya Hayır" yazılı pankartların belediye ekiplerince kaldırıldığı öne sürülen açıklamada, Balçova Belediyesi yönetiminden uygulamanın gerekçesine ilişkin şeffaf bir açıklama yapılması istendi.

Açıklamada, kamuya açık alanlarda gerçekleştirilen sosyal sorumluluk faaliyetlerine yönelik uygulamanın haksız ve taraflı bulunduğu vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi:

"Bizim amacımız siyasi polemik yaratmak değil, kadınlarımızı, çocuklarımızı, gençlerimizi ve sokak hayvanlarımızı koruyan çalışmalar yapmaktır. Özellikle uyuşturucuya karşı mücadele gibi toplumun tamamını ilgilendiren bir konuda siyasi ayrım gözetilmemesi gerektiğine inanıyoruz. Balçova Belediyesi yönetiminden beklentimiz; söz konusu uygulamanın gerekçesinin kamuoyuna açık ve şeffaf şekilde açıklanması, varsa verilen talimatların ortaya konulması ve tüm siyasi partilere eşit mesafede yaklaşılmasıdır."

Açıklamada, sosyal sorumluluk projelerinin sürdürüleceği belirtilerek, "Gençlerimizi uyuşturucuya teslim etmeyeceğiz. Kadınlarımız, çocuklarımız ve hayvanlarımız için mücadelemizi sürdüreceğiz." ifadeleri kullanıldı.