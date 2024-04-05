MHP Datça İlçe Başkanı ve partilileri, CHP'li eski Belediye Başkanı hakkında suç duyurusunda bulundu

MHP Datça İlçe Başkanı Gökhan Akyel ve bir grup partili, CHP'li Datça eski Belediye Başkanı Gürsel Uçar hakkında, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan suç duyurusunda bulundu.
Akyel, suç duyurusunun ardından adliye çıkışında yaptığı açıklamada, hem MHP İl Başkanlığı adına hem de şahsi olarak eski başkandan şikayetçi olduklarını ifade etti.
Ülkü Ocakları Datça İlçe Başkanı Ali Eren ise iki gündür ulusal medyada da yer alan eski belediye başkanının konuşmalarına tepki gösterdi.
Datça Belediye Başkanı seçilen Aytaç Kurt için düzenlenen devir teslim töreninde, CHP eski Belediye Başkanı Gürsel Uçar, "MHP'liler faşisttir" ve "sağcılar yağcıdır, sağcı lafına kanmayınız" ifadelerini kullanmıştı.
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Harmancık köyünde Adem Öğretmek'e ait evin odunluğunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın, maddi hasara yol açarken, ev sahibi duydukları sesler üzerine dışarı çıktıklarını ve odunluğun yandığını gördüklerini belirtti.
Bursa, Eskişehir, Balıkesir ve Bilecik'te Kadir Gecesi'nde vatandaşlar camilere akın etti. Ulu Cami'de ve diğer camilerde teravih namazı kılındı. Eskişehir'de Kurşunlu Külliyesi, Reşadiye Camisi ve İlahiyat Camisi doldu taştı. Balıkesir'de Zağnos Paşa Camisi avlusunda iftar programı düzenlendi. Bilecik'te Kayı Boyu Camii'nde vaaz verildi ve Sakal-ı Şerif ziyareti yapıldı.
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