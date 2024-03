MHP Genel Başkan Yardımcısı Pelin Yılık: Kadınları hak ettikleri yere taşımak için adımlar atıyoruz

Güncel

MHP Genel Başkan Yardımcısı Pelin Yılık, "Kadınlarımızı, Cumhuriyet'imizin 100. yıl vizyonuyla bilimde, sanatta, sporda, eğitimde, siyasette yönetici pozisyonlarında hak ettikleri yere taşımak için kararlı adımlar atmayı sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.

Yılık, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, Türk kadınının cesaret, fedakarlık ve vatan sevgisiyle harmanlanmış şuurunun tarih boyunca istikbal ve istiklal adına umut olduğunu kaydetti.

Kadınların bulundukları her ortamda söz sahibi olduğunu, her platforma merhamet ve nezaketleriyle değer kattığını belirten Yılık, "Kadınlar tarihin her sayfasında kurtuluş ve kuruluş yürüyüşümüzün mimarı olmuşlardır. Kimi zaman cephede, kimi zaman eğitimde, kimi zaman sanatta, kimi zaman yönetici olarak daima varlıklarını hissettirmiştir ve yükselişimizi inşa eden en önemli aktörlerdir." değerlendirmesinde bulundu.

Kadınların, yüce Türk milletinin bekasında, kültür ve değerlerin korunup gelecek nesillere aktarılmasında öncü misyon yüklendiğini ve Türkiye'nin gelişim ile kalkınma sürecinin mimarı olduğunu vurgulayan Yılık, şunları kaydetti:

"Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin de ifade ettikleri gibi kadın annedir, kadın vatandır, kadın ülkedir, kadın gelecektir, kadın gelecek nesillerin teminatıdır. Milliyetçi Hareket Partisi olarak, kadınlarımızı Cumhuriyet'imizin 100. yıl vizyonuyla, bilimde, sanatta, sporda, eğitimde, siyasette, yönetici pozisyonlarında hak ettikleri yere taşımak için kararlı adımlar atmayı sürdürüyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle bu özel günde, tarih boyunca ülkemiz için mücadele etmiş, bilimden sanata, siyasetten eğitime kadar pek çok alanda iz bırakmış başta aziz şehitlerimizin anneleri olmak tüm kadınlarımızın Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyor, milli ve manevi değerlerimizin bekçisi kadınlarımıza minnet ve şükranlarımı sunuyorum. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun."