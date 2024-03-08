MHP Genel Başkan Yardımcısı Yılık: Türk kadını tarih boyunca umut olmuştur

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Çankırı Milletvekili Pelin Yılık, "Türk kadınının cesaret, fedakarlık ve vatan sevgisi ile harmanlanmış şuuru tarih boyunca istiklal ve istikbal adına umut olmuştur." dedi.
Yılık, MHP Kastamonu İl Başkanlığı tarafından Cem Sultan Bedesteninde düzenlenen "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" programında yaptığı konuşmada, kadınlarla ilgili çalışmalar yapan bir genel başkan yardımcısı olduğunu söyledi.
Türk kadının tarihin her döneminde önemli işlere imza attığını kaydeden Yılık, "Türk kadının cesaret, fedakarlık ve vatan sevgisi ile harmanlanmış şuuru tarih boyunca istiklal ve istikbal adına umut olmuştur. Nene Hatun, Kara Fatma ve daha nicelerinin kahramanlık destanları kadınlarımızın sadece aile içinde değil milli mücadelede de ne kadar önemli roller üstlendiğinin kanıtıdır." dedi.
MHP olarak kadınların yanında olduklarını ifade eden Yılık, şunları kaydetti:
"Kadınlarımızın her alanda daha fazla temsil edilmesi ve hak ettikleri yere gelmeleri için durmadan mücadele etmeliyiz. Kadınlar bulundukları her ortama merhamet ve nezaketleri ile değer katarlar. Kadınlar tarihimizin her sayfasında kurtuluş ve kuruluş yürüyüşümüzün mimarı olmuşlardır. Kadınlarımız kimi zaman cephede, kimi zaman eğitimde daima varlıklarını hissettirmiş ve yükselişimizi inşa eden en önemli aktörlerden olmuştur. Kadınlarımızın toplumumuzdaki yeri ve değerini her gün daha fazla idrak ederek, hanımefendilerin toplumun mimarı olduğunu unutmadan çalışmalarımızı sürdürmekteyiz."
MHP Kastamonu Belediye Başkan Adayı Yüksel aydın ise, projelerinden bahsetti.
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