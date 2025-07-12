Mardin'in Nusaybin ilçesinde görev yapan ve tayini Hatay'ın Dörtyol ilçesine çıkan Uzman Çavuş Musa Çal, izinli olarak Adana'nın İmamoğlu ilçesine bağlı olan memleketi Otluk köyüne geldi.
Sıcak havadan bunalan Çal, iddiaya göre serinlemek amacıyla köy yakınlarından geçen Seyhan Nehri'ne girdi. Bir süre sonra gözden kaybolan Çal'dan haber alamayan yakınları durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri ve sağlık ekipleri, Musa Çal'ı bulmak için ırmakta arama kurtarma çalışması başlattı.
Arama kurtarma çalışmalarını 3. saatinde nehirde Çal'ın cansız bedenine ulaşıldı. Çal'ın cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Uzman Çavuş, sıcak havadan bunalarak girdiği nehirde hayatını kaybetti - Son Dakika
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